Fast wäre es schiefgegangen. Hier die in gleißenden Blautönen leuchtende Musik von Francis Poulenc, dort das schimmlig-graue bis klogrüne Bühnenbild, das Dieter Richter für Dietrich W. Hilsdorfs Inszenierung von „Dialoge der Karmelitinnen“ an der Staatsoper Hannover entworfen hat: Lange scheint die schreiende Dissonanz zwischen Szene und Musik den Abend zu dominieren. Aber dann, nach zweieinhalb recht zähen Stunden, kommt das berühmte Finale der Oper, in der 16 Nonnen sich nacheinander freiwillig unter das Messer einer Guillotine legen.

Hilsdorf verzichtet auf eine realistische Darstellung des Mordwerkzeugs – und lässt die Nonnen stattdessen durch eine Tür am hinteren Ende des Saals schreiten, der hier im Laufe des Abends sämtliche Handlungsorte der Oper in sich aufgenommen hat. Statt des Fallens eines Beils hört man eine knallende Tür. Hinter der Tür ist strahlendes Nichts, ein Jenseits, wie es eher Hollywood schildert als die katholische Kirche. Dazu sind auch im Zuschauerraum die Lichter angegangen, während der Chor aus der Ferne des dritten Ranges summt: Wir alle werden einvernommen als Zeugen dieses erstaunlichen Massen-Martyriums.

Natürlich sind die Bilder und Bühnentricks, die der 1948 geborene Regie-Veteran Hilsdorf am Ende bemüht, nicht gerade neu. Aber hier wirken sie doch noch einmal befreiend und bewegend, weil Musik und Szene nun endlich im Gleichklang schwingen.

Zuvor muss sich die klangschöne, manchmal vielleicht ein wenig eitle Musik der 1957 uraufgeführten Oper zu oft gegen das formstrenge, aber furchtbar schlammige Szenenbild behaupten. Das gelingt nicht immer so leicht wie bei der 73-jährigen Renate Behle, die als alte Priorin keine Zweifel an ihren stimmlichen Möglichkeiten lässt und noch immer große Bühnenpräsenz entwickelt. Überhaupt gehört dieser Oper den Frauen: In keinem anderen Stück gibt es so viele wichtige weibliche Partien. Das hannoversche Ensemble um Monika Walerowicz, Ania Vegry, Kelly God und Dorothea Maria Marx (in der Hauptrolle der Blanche) zeigt so einmal von dieser Seite, was es kann. Den Männern bleiben nur Nebenrollen, deren Möglichkeiten Tenor Simon Bode und Bariton Stefan Adam immerhin elegant zu nutzen wissen. Auch Kapellmeister Valtteri Rauhalammi beweist am Pult des Staatsorchesters viel Gespür für Klangfarben und raffinierte Übergänge.

Wenn der am Ende ausdauernd beklatschte Abend doch nicht der große Wurf ist – an den Sängern und Musikern liegt es nicht. Sicher ist Poulencs Oper, in dem eine angstgestörte Protagonistin sich in den Wirren der Französischen Revolution erst ins Kloster und dann aufs Schafott flüchtet, reichlich sonderbar und weihrauchumwabert. Aber Regisseur Hilsdorf entwickelt wohl doch zu starke Abwehrreflexe, wenn er das Stück sehr vage in verschiedenen Zeiten verortet und nach Kräften alle klösterliche Atmosphäre zerstreut. Etwas mehr Heiligenschein hätte diesem Schmachtfetzen der Moderne nur gutgetan.

Von Stefan Arndt