Torfrock feiert die Bagaluten-Wiehnacht im Capitol

Hannover. Es ist ein Rückstau bis auf die Benno-Ohnesorg-Brücke – so lang ist die Schlange der Torfrock-Fans, die am Abend des ersten Weihnachtstages zur alljährlichen „Bagaluten-Wiehnacht“ wollen. Geduldiges Ausharren auf Einlass, inklusive Sicherheitscheck eine Stunde vor dem Konzert. Geboten wird auch in der 28. Ausgabe dieses Traditionsereignisses, das die 1977 gegründete Band im Jahr der Wende ins Leben gerufen hat eine ebenso feuchte wie fröhliche Party im plattdeutschen Wikingerdesign.

Für Torfrock-Fans ist die „Bagaluten-Wiehnacht“-Tour der Band schon lange weihnachtliche Tradition. In diesem Jahr gibt es aber besonderen Grund zum Feiern: Die Band feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. Am ersten Weihnachtstag kamen sie dabei auch nach Hannover. Zur Bildergalerie

Aber von vorn. Bagaluten, so heißen in der norddeutschen Umgangssprache Radaubrüder. Es soll aber eher liebevoll klingen. Schließlich nennen sich so auch die Mitglieder der Band Torfrock seit Anbeginn. Seit vier Jahrzehnten.

Auf der Bühne des Capitol befinden sich die beiden Urtorfrocker: Sänger Klaus Büchner, Jahrgang 1948, der ab und an noch den Elvis-the-Pelvis-Hüftschwung ahnen lässt, und Gitarrist Raymond Voß, Jahrgang 1952, mit seinem unverkennbaren Zauselbart- und Haupthaar. Dazu die beiden deutlich jüngeren Stefan Lehmann am Schlagzeug und Bassist Volker Schmidt. Der Rest ist Kult. Im rappelvollen Capitol singt man alle Lieder mit. Genauer gesagt: grölt mit - im Brustton der biergestählten Stimme.

Alle können alles phänomenal auswendig. Mit Ausnahme einer Handvoll Neuer. Denn „so voll war’s noch nie“, raunt einer, der es wissen muss, seinem Kumpel zu. Texte wie das von Renate, der Granate: „Bei den Wikings in Haitabu / lebte ’ne Frau mit rote Haare. / Das gibt es bei die Wikingers ab und zu, / und die hier hieß Renate. / Sie war hübsch in’ Gesicht und trank den Met mit Wonne / und fuhr auch gern zu See. / Und wenn ein Mann auch mal charmant sein konnte / denn sagte sie auch nicht nee …“ Deutsche Grammatik finden Wikinger „Odin“.

Natürlich darf auf der Playlist auch „Beinhart“ nicht fehlen: „Beinhard wie’n Rocker / Beinhart wie’ Chopper / Beinhart wie’n Flaschbier / Beinhart geht das ab hier …“ Und wie das abgeht. Klaus Büchner, der Mann mit der Kratzstimme, war ja auch der Synchronsprecher des Titelhelden in den von Rötger Feldmann alias Brösel comicgezeichneten „Werner“-Filmen. Einige Torfrock-Hits gehörten zum Soundtrack.

Das Publikum im Capitol, von 17 bis 70, mehrheitlich eher testosteron- als östrogengesteuert, ist mit sich und der beinharten Rockerwelt zur Weihnachtszeit vollauf zufrieden. Ruft Klaus Büchner „vielen, vielen heiligen Danke!“ seinen Anhängern zu, antworten die unisono „Vielen, vielen heiligen Danke!“ Man weiß eben, was sich gehört. Übrigens: Zum sinnstiftendsten Outfit des Abend gehörten die Hörner auf dem Wikingerhelm (der Fanshop im Foyer hatte gut zu tun), die mit der Lichterkette vom häuslichen Tannenbaum umwickelt waren.

Von Alexandra Glanz