Hannover. Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Peter Weiss am 8. November veranstaltet das Schauspiel Hannover in lockerer Folge fünf Abende, in denen sich der Schauspieler Dieter Hufschmidt und der Literaturwissenschaftler Martin Rector mit dem Opus magnum von Weiss, dem Roman „Die Ästhetik des Widerstands“, auseinandersetzen. In einer Collage aus Bildprojektionen, Lesungen und Kommentaren zeigen sie, dass der Roman nicht nur ein bewegendes episches Epitaph auf den antifaschistischen Widerstand der 1930er-Jahre darstellt, sondern zugleich ein universales Projekt entwirft: Am Beispiel der Beschreibung und Deutung großer bildkünstlerischer Werke vom Pergamonaltar bis zu Picassos „Guernica“ reflektiert er das Potenzial von optischer Wahrnehmung und sprachlichem Begreifen für ein auch heute gefragtes politisches Engagement jenseits aller autoritativen Bevormundung.

6. November, 17 Uhr, Cumberlandsche Galerie Schauspielhaus