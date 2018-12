Hannover

Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes. Direkt in die Kamera schaut der Papst: Er kritisiert die Zerstörung der Natur, den brutalen Kapitalismus und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Auch wer nicht an Gott glaubt, hört dem Mann gern zu. Einziges Manko: Jegliche kritische Zwischentöne lässt Wim Wenders in seinem Interviewfilm vermissen.

Die Frau, die vorausgeht. Die wahre Geschichte einer faszinierenden Frau: Caroline Weldon bricht Ende der 1880er-Jahre von New York gen Westen auf. Sie will ein Bild Sitting Bulls malen, jenes Sioux-Häuptlings, den die Weißen hassten, weil er maßgeblich an der Schlacht am Little Bighorn beteiligt war. Bravourös spielt Jessica Chastain die Streiterin für weibliche Unabhängigkeit.

Nell. Zivilisationskritik von einem Geschöpf der Natur: Eine Frau tief in den amerikanischen Wäldern wird in ihrem abgeschiedenen Paradies entdeckt. Die Geschichte vom weiblichen Kaspar Hauser enthält vielleicht ein paar erbauliche Botschaften zu viel. Aber da ist ja noch Jodie Foster in Michael Apteds wieder aufgelegtem Drama von 1994, die hingebungsvoll am See tanzt.

Von Stefan Stosch