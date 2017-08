Die One-Woman-Show

Hannover. Sie gilt als eine der prägenden Inszenierungen der Ära Klügl und ist ein echter Dauerbrenner: Benedikt von Peters Inszenierung von Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“. Wie von Peter dem Repertoire-Klassiker neues Leben einhauchte, beeindruckte Publikum und Presse gleichermaßen. „Atemberaubend“, befand die „Mitteldeutsche Zeitung“ nach der Premiere im September 2011. Von einem „Geniestreich“ war in der „Süddeutschen Zeitung“ die Rede.

Nun ist die gefeierte Produktion wieder am Opernplatz zu sehen. Und selbstverständlich übernimmt auch in der Vorstellungsserie dieser Saison - zwischen Anfang September und Mitte Oktober stehen sechs Vorstellungen auf dem Programm - wieder die Sopranistin Nicole Chevalier die Titelrolle. Das ehemalige Ensemblemitglied der Staatsoper Hannover kehrt für „seine“ „Traviata“ immer wieder gern an die Leine zurück. In einer Art One-Woman-Show lässt Chevalier den Zuschauer die Emotionen der einsamen Violetta Valéry hautnah miterleben. Regisseur Benedikt von Peter ist inzwischen Intendant des Theater Luzern geworden. Und hat die hannoversche „Traviata“ dorthin exportiert. Keine Frage, dass er als Titelheldin Nicole Chevalier engagierte. Die ungemein wandlungsfähige Sängerin errang zuletzt einen großen Erfolg mit einer zeitgenössischen Partie, Aribert Reimanns „Medea“ an der Komischen Oper Berlin. Aber „zeitgenössisch“ ist ohnehin alles, was diese Künstlerin tut, denn sie bringt dem Publikum ihre Figuren immer ganz nah.

Die Wiederaufnahmeserie ab dem 3. September wird dirigiert von Gregor Bühl, auch er ein „Ehemaliger“ der Staatsoper Hannover, der inzwischen ein gefragter Gast auf den Opern- und Konzertpodien in ganz Europa ist.