Die Red Hot Chili Peppers rocken Hannover

Hannover. Auf diesen Abend haben Fans lange gewartet, am Donnerstag war es dann endlich soweit: Die Red Hot Chili Peppers betraten kurz nach 21 Uhr die Bühne der Tui-Arena und lieferten Klassiker um Klassiker. "Give it away", "Under the Bridge" und natürlich "Californication" dürfen auf keiner Show der Kalifornier fehlen. Neue Songs vom aktuellen Album "The Getaway" gab es selbstverständlich auch.

Von "Californication" bis "By the Way": Am Donnerstagabend spielten die Red Hot Chili Peppers ihre größten Hits in Hannover. Zur Bildergalerie

Obwohl kurzfristig noch einige Hundert Karten durch Rückläufe wieder verfügbar waren, wurde es eng in der Halle. Die kurz nach dem Vorverkaufsstart ausverkauft gewesen.

