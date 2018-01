„Die Zauberflöte“ an der Staatsoper Hannover

Hannover. Hannovers neue „Zauberflöte“ hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Nach der Premiere am Sonnabend in der Staatsoper wurden die Sänger und das Staatsorchester unter Leitung von Valtteri Rauhalammi mit starken, wenn auch nicht sehr ausdauernden Beifall bedacht. Für den Regisseur Frank Hilbich und sein Team gab es auch einige Buh-Rufe.

Hilbich erzählt Mozarts Oper als eine strenge Coming-of-Age-Geschichte, als symbolbeladenen Bildungsroman, der wenig Platz lässt für volktümlich unterhaltene Elemente. Schon die Kostüme von Julia Müer sind voll verschiedenartiger Anspielungen von Kaiser Leopold II. bis hin zu Hagrid aus der Harry-Potter-Welt, und auf der aus zwei auffällig gemusterten goldenen Zylindern bestehenden Bühne von Stefan Heyne spielen immer wieder Spiegel eine zentrale Rolle. Es geht um Rollenspiele, Selbsterkenntnis und Narzissmus – ein unkomplizierter Naturbursche wie Papageno muss da sehr bald Federn lassen.

Stimmlich dagegen hält sich Matthias Winckhler in der auch hier noch recht dankbaren Rolle makellos – ebenso wie Athanasia Zöhrer, die als Pamina in Papageno zunächst mehr sieht als nur den Kumpel ihres zukünftigen Geliebten. Dorothea Maria Marx ist eine interessante, zum Dramatischen geneigte Königin der Nacht, Simon Bode ein nicht ganz ungefährdeter Tamino mit raffinierter Diktion. Der als indisponiert entschuldigte und doch in den mittleren Lagen volltönende Tobias Schabel rundet das junge Ensemble als eine Art Elder Statesman ab.

Für seinen Sarastro aber gibt es kein gutes Ende: Er bricht entseelt zusammen, wenn der zunächst weihevolle Schlusschor sich in beschwingtere Achtelnoten auflöst. Dann stürmt auch wieder das Kinderorchester die Bühne, mit dem der Abend szenisch begonnen hat. Ein bisschen erinnert das an Wagners gewaltige „Ring“-Tetralogie, die im unschuldigen Chaos beginnt und 20 Stunden später wieder dort endet. Für eine „Zauberflöte“ wirkt jedenfalls vieles an diesem Abend viel zu groß und zu düster.

Auch Dirigent Rauhalammi lässt Luft nach oben: Man hört sein Bemühen um Klarheit und fantasievolle Details, spürt aber auch Nervosität und etwas unnatürlich Festes, das Mozarts plastischen Phrasen zu wenig Bewegungsfreiheit lässt.

Die „Zauberflöte“ ist die meistgespielte Oper auf deutschen Bühnen. Die Hoffnung auf die perfekte Version des Stücks bleibt auch in dieser neuen hannoverschen Produktion unerfüllt. Eigentlich eine gute Nachricht.

Von Stefan Arndt