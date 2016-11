New York. Das Gemälde „Mädchen auf der Brücke“ von Edvard Munch ist in New York für 54,5 Millionen US-Dollar (rund 50,6 Millionen Euro) versteigert worden. Der Kaufpreis war der zweithöchste, der je für ein Werk des norwegischen Künstlers (1863-1944) erzielt wurde - nach „Der Schrei“, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Eine der vier Ausführungen von „Der Schrei“ - einem der Hauptwerke des Expressionismus - war im Jahr 2012 für 119,9 Millionen Dollar versteigert worden.

Das 1902 erstellte Gemälde „Mädchen auf der Brücke“ legte in den vergangenen Jahren im Wert beträchtlich an Wert zu: Es stieg von 7,7 Millionen Dollar (1996) über 30,8 Millionen Dollar (2008) bis hin zum nun in New erzielten Erlös von 54,5 Millionen Dollar (2016).

