Dirigent Sir Neville Marriner ist tot

Sir Neville Marriner hatte auch viele Fans in Hannover. Seit 1991 kam er mit seiner Academy of St. Martin in the Fields regelmäßig zu Pro-Musica-Konzerten in die Landeshauptstadt. Das Ensemble hatte dem Impressario Hans Ulrich Schmid, mit dessen Konzertdirektion es schon damals zusammenarbeitete, schnell verziehen, dass der es beim ersten Auftreten noch als „London Strings“ vermarkten wollte. Der Grund: Er hielt den Originalnamen (damals noch mit Bindestrichen geschrieben) für zu sperrig.

40 Jahre später gab der damals 86-jährige Dirigent im Kuppelsaal ein umjubeltes Abschiedskonzert, Ganz wollte er den Stab damals noch nicht beiseite legen. Nur mit den großen Konzerttourneen sollte Schluss sein.

Und so war er auch anlässlich seines 90. Geburtstages drei Jahre später noch einmal in Hannover. Zu hören war damals unter anderem der größte Hit der Academy – und zugleich das Werk, das das Ensemble eine Zeit lang ganz aus seinen Programmen verbannte: Mozarts Klavierkonzert in d-Moll KV 466. Nachdem die Academy es 1984 für Milos Formans Film „Amadeus“ eingespielt hatte – strich sie es erst einmal aus den Auftrittslisten, um nicht dauerhaft auf ihren größten Erfolg reduziert zu werden. Wieder war es voll im Kuppelsaal. Und wieder gab es stürmischen Applaus.