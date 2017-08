Hannover. Wie mit lavierender Hand gezogen füllen Wellenlinien die Leinwand, und weil jede Linie eine Licht- und eine Schattenseite hat, gewinnt die Fläche zugleich Tiefe, wirkt das Wellenfeld dreidimensional. Ein geometrisches Muster? Eine malerische Fingerübung? Eine Arbeit in der Tradition der Abstraktion? Marina Schulze gibt den Betrachtern ihrer Bilder durchaus Rätsel auf. Da scheinen sich gebirgige Mondlandschaften aufzutürmen, da spannt sich ein Gitternetz über die Leinwand, da setzen sich winzige Bildpunkte zu Strömungsformen zusammen.

Abstraktion? Im Gegenteil: Die verblüffend gegenständliche Doppelausstellung "Erscheinungsbilder“ und „Flausch“ in der Galerie Falkenberg. Zur Bildergalerie

Schulzes oft verblüffende Weltsicht lässt sich jetzt in der Galerie Falkenberg studieren – anhand von knapp zwei Dutzend Werken der Bremer Künstlerin in der neuen Ausstellung „Erscheinungsbilder“, die dort parallel zu „Flausch“, der etwas kleineren Präsentation von Bildern des Kasseler Künstlers Mathias Weis, gezeigt wird.

Große Bilder, winzige Vorlagen

Weil etwa Schulzes Wellenlinien-Gemälde gut drei Quadratmeter füllt, kommt man gar nicht so leicht darauf, wie winzig die Vorlage solcher Bildvisionen ist: Die Künstlerin nutzt den Mikrokosmos als Malvorlage. In diesem Fall sind es die Lamellenschichten eines Pilzes, die Mondlandschaft kann einen Wandverputz, das Gitternetz das Federkleid eines Huhns zur Vorlage haben, und die Strömungslinien sind der Wuchsrichtung eines Pferdefells nachgebildet. Alles ganz natürlich also, doch aus der Nähe wirkt es erstaunlich fremd. Denn so nah kann man mit bloßem Auge nichts erkennen, und so nutzt Marina Schulze denn auch die Technik der Makrofotografie als Hilfsmittel für ihre Malerei.

Dass die gar nicht abstrakt ist, muss bei Marina Schulze erst enträtselt werden, Mathias Weis malt dagegen ganz offensichtlich gegenständlich. Er hält das Interieur der eigenen Wohnung abbildrealistisch so exakt fest, dass das Ambiente wie traumwandlerisch zum Greifen nah erscheint. Das freilich auch, weil seine Blickwinkel wiederum wie im Taumel fixiert ist: Da kippen Fluchtlinien über den Bildrand hinweg, da fallen Schlagschatten über disparate Stilllleben aus Stühlen, Kissen oder Gurkengläsern. Und spätestens wenn eines dieser Kissen auf einem alten Ölofen zu liegen kommt, lassen sich Grenzerfahrungen ahnen, kippt das heimatliche Idyll in eine Stätte von Gefahr und drohender Feuersbrunst.

Alles andere als flauschig

„Flausch“? Mathias Weis, Jahrgang 1955 und damit knapp eine Generation älter als die 1974 geborene Marina Schulze, ist ein exzellenter Handwerker, aber auch ein Künstler, der dichter an menschlichen Abgründen siedelt. „Selbst mit Kuschelkissen“ heißt sein Selbstporträt, an dem flauschig allenfalls das Kissen ist. Marina Schulze dagegen, von der neben ihren Rätselbildern auch mehrere in florales Scheinwerferlicht getauchte Frauenakte zu sehen sind, setzt auch sich für ein Selbstporträt im Nahaufnahmeformat in solches Licht, präsentiert sich ansonsten aber in unversehrter Glätte. Nähe kann steril wirken, Nähe kann berühren und beklemmen. Eine solche Bandbreite bietet diese Doppelausstellung.

Marina Schulze, „Erscheinungsbilder“ und Mathias Weis, „Flausch“: Bis 1. Oktober in der Galerie Falkenberg, Falkenstraße 21 A. Geöffnet montags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 14 bis 18 und sonnabends von 12 bis 16 Uhr. Details unter www.galerie-falkenberg.de