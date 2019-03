Leipzig

Bei „Te-trix“ (Moses, für einen bis vier Spieler, ab acht Jahren, etwa 10 Euro) handelt es sich um eine Neuauflage: Vor zehn Jahren erschien es schon einmal unter dem Titel „Mosaix“ bei Schmidt.

Autor Christof Tisch ist in der Szene vor allem als Grafiker bekannt, und das merkt man: Hier geht es in der Fläche um Formen, typische „ Tetris“-Formen nämlich, die der aktive Spieler aus den vier Symbolwürfeln legt und die jeder Spieler irgendwo auf seinem Plan einträgt.

Die Würfel zeigen Kreise, Quadrate und Kreuze. Flächen gleicher Symbole (ab einer Anzahl von fünf) geben Punkte. Die Zahl der jeweiligen Flächen dient als Multiplikator. Hier hilft es, buchstäblich um die Ecke zu denken.

„ Carcassonne“-Erfinder Klaus-Jürgen Wrede hat sich „Bloxx!“ (Noris, für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren, etwa 12 Euro) einfallen lassen. Hier fallen die Symbole schon wie beim Videospielvorbild von oben nach unten, das heißt, man trägt sie beginnend mit dem unteren Rand seines Zettels ein.

Die zwei Würfel zeigen die bekannten Formen, unterteilt in Kreise und Kreuze. Wer mit einem Kreis eine der Ziffern auf seinem Zettel erwischt, bekommt den Wert als Punkte gutgeschrieben.

Weitere Punkte erhält, wer farblich markierte Reihen komplettiert. Hier ist das „ Tetris“-Gefühl schon ziemlich perfekt, sehr eingängig, sehr suchterzeugend.

Wolfgang Warsch („The Mind“), Shootingstar der Branche, treibt es mit „Brikks“ (Schmidt, für einen bis vier Spieler, ab acht Jahren, 12 Euro) auf die Spitze. Schon die Zettel sehen aus wie Arcade-Automaten.

Es gibt Siegpunktmultiplikatoren, Bomben und allerlei andere Feinheiten, definitiv ein Spiel für Fortgeschrittene. Die Formen müssen exakt so eingetragen werden, wie sie erwürfelt wurden – dieses Spiel verzeiht keine Fehler.

Drei Spiele aus dem Genre, das „Roll and Write“ heißt, drei Zielgruppen: „Te-trix“ ist ein Knobelspiel wie „Ubongo“ und ist als solches wirklich gelungen. „Bloxx!“ entpuppt sich in seiner Mischung aus leichter Zugänglichkeit und Tiefe als nahezu perfektes Familienspiel. „Brikks“ richtet sich an Kenner und macht es sich und den Spielern ein wenig zu kompliziert.

Von Stefan Gohlisch