Von dem Homecoming-Get-Together-Umtrunk weiß wohl so mancher zu berichten, der die Feiertage in seinem Elternhaus verbringt. Von den Zwischenmahlzeiten zwischen den Mahlzeiten auch. Aber keiner macht es so erheiternd wie Autor Christian Huber. Sein neues Buch „Alle anderen können einpacken“ ist ein Muss unterm Weihnachtsbaum.