Berlin

Ed Sheeran macht einen auf Loser. Er veräppelt sich selbst, indem er regungslos ins Nichts blickt. Sein Gesichtsausdruck wirkt wie narkotisiert. So sehe er aus, wenn er nicht auf der Bühne steht, sondern selbst ein Konzert besucht. Teilnahmslos und, nun ja, leicht dümmlich. „Ich weiß nicht, warum ich das mache, ich bin einfach ein stinklangweiliger Konzertbesucher“, sagt er – und ergänzt, dass er auch kein guter Tänzer sei.

Kaum ein Popstar spielt Authentizität so überzeugend wie Ed Sheeran. Die rund 70.000 Fans beim ausverkauften Konzert im Berliner Olympiastadion lachen über den pausbäckigen Rotschopf in Jeans, Longsleeve und T-Shirt. Dann lassen sie sich am Schluss der pädagogisch wertvollen Ansage noch zum Tanzen und Singen animieren, denn: „Nicht singen können – das gibt es gar nicht.“ Der Multimillionär im Studentenlook räumt ab, sein Charme verführt, die Stimmung steigt.

Dabei ist es eigentlich kokett, als Interpret des eingängigsten Dancefloor-Hits der vergangenen Jahre („Shape of You“) sich selbst als Tanzmuffel ohne Rhythmusgefühl zu veräppeln. Aber Ed Sheeran darf das, vielleicht muss er es sogar. Der englische Singer-Songwriter hat sich diesen Er-ist-einer-von-uns-Status erarbeitet und er wird ihn trotz steigenden Erfolgs so schnell nicht verlieren.

Beine bedient, Tränendrüse im Visier

Bei seinem bislang größten Deutschland-Konzert spielt er Songs, die im Radio nicht innovativ sondern gefällig klingen- Beim Konzert aber, führt er sie innovativ auf. Der 27-Jährige erzeugt Beats, indem er auf seine Gitarre schlägt und begleitet sich mit seiner aufgenommenen Stimme, legt die Tonspuren übereinander. Sheeran ist ein virtuoser Sampler seiner eigenen Musik. Und ein Hit-Lieferant. Er spielt „I See Fire“ – den Titelsong aus dem Blockbuster „Der Hobbit“ – vor einem Meer aus in die Luft gestreckten Smartphones mit Taschenlampenfunktion. „Sing“, „You Need Me, I Don‘t Need You” und das fast zwei Milliarden (!) Mal auf Spotify gestreamte „Shape Of You“ komplettieren die Liste der Mega-Hits.

Die Beine sind bedient, zwischendurch nimmt er mit einem nicht enden wollenden Balladen-Block auch die Tränendrüse ins Visier. Das Publikum bekommt eine Extraportion Pathos gereicht. Nach gut eineinhalb Stunden bedankt sich der Kumpeltyp wie es seine Art ist. Mit höflichem Dank und verlegenem Lächeln. Ein sympathischer Kerl? Mag sein. Ein Vollprofi? Auf jeden Fall.

Von Maurice Wojach/MAZ/RND