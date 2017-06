Hannover. „Ich würde es lieben, mal in deutschen Stadien zu spielen,“ hatte Sheeran bereits im Frühjahr in einem Interview angekündigt. Gesagt, getan: Auftakt ist am 19. Juli im Berliner Olympiastadion. Am 22. Juli geht es weiter auf dem Open-Air-Gelände des Flughafens Essen/Mühlheim, danach auf die Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld (25. Juli) und zu guter Letzt ins Münchner Olympiastadion (29. Juli).

Die Tourdaten hat Sheeran am Mittwoch auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, gut vier Stunden später war der Beitrag bereits knapp 270.000 Mal mit „Gefällt mir“ kommentiert worden. Tickets für die vier Open-Air-Konzerte sind vom 8. Juli an online erhältlich. Die günstigsten Karten gibt es für 65 Euro. Besonderheit diesmal: Die Tickets werden personalisiert verkauft, sprich mit dem Namen bedruckt, um den ausufernden Schwarzmarkt einzugrenzen.

Insgesamt umfasst Sheerans Tour 25 Stationen in ganz Europa.

Von RND/caro