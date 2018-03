Elbphilharmonie-Dirigent Thomas Hengelbrock leitet Haydns „Schöpfung“ im Kuppelsaal

Hannover. Sie schütteln nicht einfach routiniert die Hände – sie umarmen einander herzlich, als wollten sie sich gegenseitig zur Leistung des Abends gratulieren: Es sagt einiges über den Dirigenten Thomas Hengelbrock, wenn man sieht, wie glücklich die Musiker nach seinem Konzert im hannoverschen Kuppelsaal die Bühne verlassen. Doch nicht überall läuft es gerade so rund für Hengelbrock: In Hamburg, wo er das NDR Elbphilharmonie Orchester leitet, ist offener Streit entbrannt.

Im Dezember hat Hengelbrock angekündigt, seinen prestigeträchtigen Posten in der Elbphiharmonie vorzeitig zu abzugeben. Statt erst 2019 wird der Dirigent das Residenzorchester des neuen Konzertsaals schon im Sommer verlassen. Er begründete das mit seiner Unzufriedenheit darüber, wie der NDR den Wechsel an der Spitze des Orchesters gemanagt hatte: Wenige Tage nach Hengelbrocks Ankündigung, seinen Vertrag nicht noch einmal zu verlängern, präsentierte der Sender schon den Amerikaner Alan Gilbert als dessen Nachfolger. Ein Affront, wenn man auch noch die Verstimmungen berücksichtigt, von denen vor allem seit dem unglücklichen Konzert zur Eröffung der Elbphilharmonie zu hören ist. Es sickerte durch, dass Hengelbrock seinen NDR-Musikern mangelnde Eigeninitiative vorwarf. Umgekehrt wurden Gerüchte ventiliert, nach denen die Verantwortlichen des Senders den Alte-Musik-Experten nicht mehr für den richtigen Mann an dieser exponierten Stelle hielten. Zerbrochenes Prozellan auf allen Seiten.

In Hannover, wo Hengelbrock mit dem von ihm schon vor 20 Jahren gegründeten Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble bei Pro Musica zu Gast war, machte der Dirigent nun eindrucksvoll deutlich, dass trotz der Querelen weiter mit ihm zu rechnen ist. Seine Version von Haydns „Schöpfung“ war ein Höhepunkt der bisherigen Konzertsaison.

Hengelbrock entfaltete das Oratorium so farbig und dramatisch, als sei es eine große Oper. Fahl und zerklüftet tönt hier nur die „Vorstellung des Chaos“, die Haydn seinem tönenden Schöpfungsbericht vorangestellt hat. Lustvoll kosten die Musiker schon den spektakulären Umschlag von c-Moll zu C-Dur aus, mit dem das Licht in die Welt tritt, und auch danach zeichen sie Haydns musikalische Effekte fabelhaft plastisch nach. Die wirken besonders reizvoll, weil der Komponist sie genau andersherum platziert hat, als man sie erwarten würde: Er schildert zunächst mit Noten, was später der Text erzählt – erst rollen die Pauken, danach ist vom Donner auch die Rede.

Die altmeisterliche Polyphonie der Chorsätze, die in der „Schöpfung“ Gottes Werke loben, hält Hengelbrock nicht davon ab, die Stücke mit zusätzlichem Schwung zu versehen. Manchmal zieht er das Tempo zum Ende hin an, bis selbst in strengen Fugen jede Note leidenschaftlich jubelt und man sich dem wenig zeitgemäßen Gedanken kaum entziehen kann, die Welt sei so gut, wie sie ist. Mit seinem Balthasar-Neumann-Chor steht ihm dabei ein homogenes und reaktionsschnelles Ensemble zur Verfügung, das auch in der Weite des Kuppelsaals keine Klangwünsche offenlässt. Entsprechend souverän sind auch die Solisten um den erfahrenen Tenor Lothar Odinius und den jungen Bassisten Tareq Nazmi.

Getragen wird Hengelbrock aber vor allem von den Instumentalisten des Balthasar-Neumann-Ensembles, die sich aus Musikern unterschiedlicher Orchester zusammensetzen und in dieser Formation spielen, als ginge es um ihr Leben. Kein Risiko scheint ihnen zu hoch, wenn es darum geht, Hengelbrocks markante Phrasierungen umzusetzen, und doch passieren so gut wie keine Fehler. Hier haben sich die richtigen Musiker mit dem richtigen Dirigenten zusammengetan. Eine Sternstunde. Egal, was sie in Hamburg sagen.

Von Stefan Arndt