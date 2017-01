Hamburg. Jahrelang machte die Elbphilharmonie Negativ-Schlagzeilen mit Bauverzögerungen und Kostenexplosionen. Am Mittwochabend, fast zehn Jahre nach Baubeginn, wird das Konzerthaus mit einem großen Festakt eröffnet. Die Elbphilharmonie überträgt die Feier im Internet. Es handelt sich um einen 360-Grad-Livestream - Sie können sich also etwas umsehen, wenn Sie mit der Maus ins Bild klicken.

Die Hamburger Elbphilharmonie ist weit mehr als nur ein Konzerthaus. Der gläserne Neubau mit seiner kühn geschwungenen Dachlandschaft erhebt sich auf dem Sockel eines ehemaligen Kaispeichers an der westlichen Spitze der Hafencity. Er birgt zwei Konzertsäle, ein Hotel auf der Ostseite mit 244 Zimmern und 44 Eigentumswohnungen auf der Westseite. An der Schnittstelle zwischen Speicher und Neubau befindet sich eine öffentlich zugängliche Plattform in 37 Metern Höhe – die Plaza. Sie ist mit 4000 Quadratmetern fast so groß wie der Hamburger Rathausmarkt und über eine 82 Meter lange Rolltreppe oder Aufzüge erreichbar.

Auch der NDR berichtet live über die Eröffnung.

Die Kosten stiegen von 77 auf 789 Millionen Euro

Die Hamburger Elbphilharmonie hat zehn Jahre Bauzeit hinter sich. Die Grundsteinlegung war am 2. April 2007, eröffnet werden sollte das Konzerthaus ursprünglich 2010. Die Bauzeit beträgt knapp zehn Jahre, die Kosten stiegen von 77 Millionen auf 789 Millionen Euro. Wir ziehen Bilanz. Wir ziehen Bilanz.

Hamburg neues Wahrzeichen erklingt: Nach zehnjähriger Bauzeit wird die Elbphilharmonie am Mittwoch eröffnet. Sie ist weit mehr als nur ein Konzerthaus – der gläserne Neubau mit seiner kühn geschwungenen Dachlandschaft erhebt sich auf dem Sockel eines ehemaligen Kaispeichers an der westlichen Spitze der Hafencity. Zur Bildergalerie

Eröffnen sollte Hamburgs neues Wahrzeichen ursprünglich im Jahr 2010. Daraus wurde nichts – mehrfach musste der Termin verschoben werden: zunächst auf Mai 2012, dann auf April 2014, im Juni wurde der große Konzertsaal mit 2100 Plätzen dann endlich übergeben. Die Entstehung des imposanten Gebäudes können Sie hier noch einmal Revue passieren lassen.

In leuchtender Schrift wurde die Fertigstellung im Netz gefeiert – das sorgte für Spott im Netz.

Doch nicht nur die Fertigstellung lief nicht nach Plan – auch die Kosten explodierten. Mehr als zehnmal so viel wie ursprünglich geplant kostete die Elbphilharmonie die Stadt Hamburg 789 statt 77 Millionen Euro. Der gläserne Neubau birgt zwei Konzertsäle, ein Hotel auf der Ostseite mit 244 Zimmern und 44 Eigentumswohnungen auf der Westseite.

Dass sich der Mehraufwand und die Geduld offenbar gelohnt haben, zeigt ein Drohnen-Video aus der Elbphilharmonie.

Neben der Konzerthalle ist die Plaza ein Dreh- und Angelpunkt der Elbphilharmonie. Die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe bietet Gelegenheiten zum Essen und Einkaufen und einen schönen Blick über den Hamburger Hafen und die Stadt. Besucher können auf der sogenannten Außenplaza das Gebäude einmal umrunden.

Die Plaza ist täglich von 9.00 bis 24.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. „Zu Stoßzeiten wie am Wochenende ist es allerdings sehr voll“, sagt Tom R. Schulz, Sprecher der Elbphilharmonie. Für zwei Euro können Besucher Plaza-Tickets für eine bestimmte Uhrzeit vorausbuchen und so sicherstellen, dass sie kaum Wartezeiten haben. Wer nicht vorausbuchen möchte, holt sich ein kostenloses Ticket am Automaten im Eingangsbereich oder Besucherzentrum.

Vom Februar an wird die Elbphilharmonie auch Konzerthausführungen anbieten. Tickets können online oder im Besucherzentrum gekauft werden. Im oberen Teil des Gebäudes hat außerdem bereits das Hotel „The Westin Hamburg“ mit 244 Zimmern geöffnet..

Der wellenförmige Glasbau der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron ist an der höchsten Stelle 110 Metern hoch - fast so hoch wie der Hamburger Michel mit 132 Metern. Quelle: dpa

Von RND/are/ton/wer/dpa