„Er ist kein Mensch,

Hannover. War es der Mühe wert, über eine solche Figur einen Roman zu schreiben?“, fragt sich der Autor Klaus Mann in seinem 1942 in New York veröffentlichten Lebensbericht „Der Wendepunkt“ und antwortet sogleich sich selbst: „Ja; denn der Komödiant wird zum Exponenten, zum Symbol eines durchaus komödiantischen, zutiefst unwahren, unwirklichen Regimes, der Mime triumphiert im Staat der Lügner und Versteller. ,Mephisto‘ ist der Roman einer Karriere im Dritten Reich.“ Und auch wenn Klaus Mann in demselben Text bemüht ist, darauf hinzuweisen, dass „Mephisto“ keineswegs ein Schlüsselroman sei, sondern eine Gesellschaftssatire, die den Typus des Opportunisten beleuchte, so rührt doch der anrüchige Ruhm dieses später mit Publikationsverbot belegten Werks zweifelsohne daher, dass jeder Leser in ihm unschwer den schon zu Lebzeiten legendären Ausnahmeschauspieler Gustaf Gründgens entdecken konnte.

Dessen Umschwung vom Kulturbolschewisten zum Götterliebling der Nazis zeichnet dieser Roman nach, teils hastig, teils brillant geschrieben, biografisches Material zur Kolportage zurechtbiegend, höchst wirksam und infam in seiner Verleumdung. Letzteres ist ein Mangel. Die persönliche Kränkung des Autors, der sich von seinem früheren Schwager und Freund verraten sieht, ist deutlich spürbar, die Bitternis eines emigrierten gegenüber einem daheimgebliebenen Künstler, der ungeniert Erfolge feiert, während ersterer, seines Umfelds, seiner Sprache enthoben, „innig - aber erfolglos - darum bemüht, den Anschluss an irgendeine Gemeinschaft zu finden, sich irgendeiner Ordnung einzufügen: immer schweifend, immer ruhelos, beunruhigt, umgetrieben, immer auf der Suche“ („Der Wendepunkt“), strauchelt und immer wieder von Schreibkrisen heimgesucht wird. Und doch ist „Mephisto“ als literarisches Psychogramm des Typus Gründgens grandios und offenbart das ambivalente Verhältnis zwischen Kunst und Macht.

Anders als der Autor Klaus Mann, den der Ekel daran hinderte, in Deutschland zu bleiben, der „Ekel an der eigenen Erbärmlichkeit und an dem widrigen Treiben“ um ihn herum, Klaus Mann, der davon sprach, dass „die Luft im Dritten Reich für gewisse Lungen nicht zu atmen war“, hatte sich Gründgens nach kurzem Zögern entschieden, Deutschland nach Hitlers Machtergreifung nicht den Rücken zu kehren. Doch das Urteil über ihn zu fällen ist nicht leicht - das verhehlt bei genauer Lektüre auch nicht der Roman, der, in hasserfüllter Faszination mit seinem Gegenstand verbunden, die Karriere seines Protagonisten als artistisch-politischen Hochseilakt nachvollzieht.

Abgründiger Bösewicht?

1943/44 notierte der ebenfalls emigrierte Schriftsteller Carl Zuckmayer in seinem im Auftrag des amerikanischen Office of Strategic Services erstellten Dossier über die in der NS-Zeit in Deutschland gebliebenen Künstler: „Der abgründige Bösewicht, als den ihn (Gustaf Gründgens, Anm. der Red.) die Enttäuschung früherer Freunde sieht, war er nicht.“ Und stellt eine bemerkenswerte Beobachtung voran: „Mehr als anderswo in der Welt war in Deutschland die Auffassung daheim, dass der Künstler eine geringere gesellschaftliche Verantwortung trage als andere Menschen, ja dass er sozusagen außerhalb der politischen, sozialen und ökonomischen Ordnung ein Eigenleben führe, dessen Boden und Firmament eben die überzeitliche Welt der Künste sei.“ Und weiter: Schauspieler hätten einen Hang zur Schizophrenie: Gerade für die Besten der europäischen und besonders der deutschen Schauspieler sei ihre Kunst vielfach die Sache einer bis zur Wahnsinnsgrenze besessenen Leidenschaftlichkeit. So auch für Gründgens. Im Fall des Dritten Reichs hätten viele Schauspieler sich „der Bewunderung für die Tricks der Regie, den Glanz und die Wirksamkeit der Vorstellung, die dramatische Akzentuierung und den routiniert gesetzten Knalleffekt“ nicht entziehen können, während andere „aus unüberwindlichem Erfolgs-Instinkt (der noch nicht einmal unbedingt materiell bedingt sein muss) es nicht aushalten konnten, bei so vielen Vorhängen und einem so tobenden Applaus, wie ihn die Machtergreifung durch die Nazis mit sich brachte, zu fehlen, sondern sie mussten dabei sein“.

Tatsächlich wurde der gerade in seine Karriere startende Gustaf Gründgens, der in Klaus Manns Protagonist Hendrik Höfgen porträtiert wird, rasch zu Görings Prunkstück, zu seinem Bühnen-Paradepferd Nummer eins - und das in einem Regime, das süchtig nach Kunst-Glamour und Kultur-Prestige war und das Unmengen von Geld in Inszenierungen seiner politischen Macht, aber auch in die Unterhaltungsindustrie pumpte. Die populären Künstler verdienten fürstlich, die Ausstattung der Theater war famos, die Filmproduktionen der Ufa scheuten keinen Aufwand. Man mied auf den Bühnen und Leinwänden das Politische, es wurde viel gelacht und gesungen und die Beine in Reih und Glied hoch geworfen.

Und Gustaf Gründgens alias Hendrik Höfgen war mitten drin, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, an der Spitze des Berliner Staatlichen Schauspielhauses, zu dessen Intendanten Göring ihn erhoben hatte. Wider Willen womöglich, ein Angebot jedoch, das nicht abzulehnen war, wie Gründgens später beteuern sollte, ein Amt, das er nutzte, um einigen gefährdeten Kollegen zu helfen. Das ist unstrittig. Er selbst war als Homosexueller ebenfalls ein Gefährdeter in diesem Regime, dessen war er sich stets bewusst. Doch Göring, in innigem Machtstreit mit Goebbels verbunden, hielt schützend seine Hand über ihn, vielleicht nur auf Zeit - dessen konnte Gründgens alias Höfgen sich nie sicher sein -, aber immerhin, solange er seinen Rivalen ärgern wollte, denn der wollte den Staatsschauspieler Gründgens schon lange loswerden.

Carl Zuckmayer erkannte in seinem Geheimreport bei Gründgens die „Brillanz einer hochbegabten Spielernatur, die auf dem Theater wie im Leben auf ‚grand jeu‘ eingestellt“ sei und schrieb: „Er geht am liebsten mit unsichtbaren Schlittschuhen an den Füßen am liebsten auf blanken Eis - auf einem weniger glatten und gefährlichen Boden würde er vermutlich straucheln und stolpern.“ Gründgens sollte diese Lesart in seinem letzten Interview, zwei Monate vor seinem Tod 1962, brüsk von sich weisen. Zu behaupten, die Lust an der Gefahr wäre ihm Motor gewesen, verkenne die Situation der ständigen Todesbedrohung. Andere Zeitgenossen weisen jedoch nach, wie viele Weichen es für Gründgens gegeben hätte, anders zu handeln, als er es tat.

Klaus Mann attestiert seinem Hendrik Höfgen denn auch hysterische Geltungssucht, eine falsche Würde, eitlen Zynismus und billige Dämonie. Wie wird man jemandem gerecht, der seine Maske beherrscht wie keiner sonst? Tatsächlich hat Gründgens unter riskantem Einsatz bis hin zur Selbstgefährdung zwei Seiten gleichzeitig gedient. Sein Leben bleibt auch in der Nachbetrachtung gekennzeichnet von schmerzlichen, kaum aushaltbaren Widersprüchen. Er hat, darin bleibt er sich als Schauspieler treu, jede seiner Rollen leidenschaftlich ausgefüllt, Theater steckte ihm in jedem Nerv, untrennbar von seiner persönlichen Existenz.

Klaus Manns Roman „Mephisto“ entlehnt seinen Titel jener Rolle, die Gustaf Gründgens - und sein Hendrik Höfgen - am häufigsten gespielt hat: jenes diabolischen, zwielichtigen Charakters des gefallenen Engels in Goethes „Faust“. Der Roman ist streitbar, wenn man seinen Protagonisten 1:1 mit Gründgens übereinanderlegen will. Unbestreitbar aber ist sein Rang als eines der wichtigsten Zeugnisse der deutschen Exilliteratur, das in seinem Protagonisten einen Exponenten dieser Zeit spiegelt. Von 1966 bis 1981 war „Mephisto“ hierzulande nur unter dem Ladentisch erhältlich. Man tat sich schwer mit der Vergangenheitsbewältigung. Wie schwer, darauf wirft die skandalöse Begründung ein Licht, die zum zeitweiligen Verbot führte. In letzter Instanz hatte das Bundesverfassungsgericht 1966 geurteilt, die Allgemeinheit sei nicht daran interessiert, ein falsches Bild über die Theaterverhältnisse nach 1933 aus der Sicht eines Emigranten zu erhalten. Judith Gerstenberg

Mit: Rainer Frank, Günther Harder, Henning Hartmann, Carolin Haupt, Silvester von Hösslin, Janko Kahle, Juri Kudlatsch, Vanessa Loibl, Jonas Steglich, Sabine Waibel

Mephisto nach dem Roman von Klaus Mann Premiere: 15. Februar, 19.30 Uhr Schauspielhaus anschl. Premierenfeier