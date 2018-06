Gleich zwei Ereignisse galt es mit diesem Konzert zu begehen. Die Basilika St. Clemens feiert in diesem Jahr ihren 300. Geburtstag. Und zum dritten Mal erlebt Hannover eine musikalische Festwoche im Gedenken an seinen einstigen Hofkomponisten Agostino Steffani. Da dieser nicht nur komponierte, sondern in seiner Eigenschaft als Bischof ebenso den Bau der Basilika in Hannover verantwortete, fand das Konzert selbstredend in diesem Raum statt.

Der Knabenchor Hannover bestritt zusammen mit dem Ensemble la festa musicale unter der Leitung von Jörg Breiding den Abend. In dessen Zentrum stand zwar nicht Musik von Steffani, aber er eröffnete damit. 1674, mit 20 Jahren, komponierte Steffani sein doppelchöriges Magnificat. Doch wie ein typisches Frühwerk klingt das nicht, die Tiefe des Ausdrucks und die dichte Verknüpfung von Text und Musik machen das kompakte Stück zu einem besonderen Ereignis, das der Knabenchor mehr als adäquat zu entfalten wusste.

Nach einem instrumentalen Intermezzo mit Antonio Vivaldis kontemplativ in sich ruhender Sonata „Al santo sepolcro“ stand als zentrales Werk des Programms die Messe in F von Diogenio Bigaglia auf dem Programm. Der heute so gut wie unbekannte Komponist war Benediktinermönch und schrieb seine Musik für die Klosterkirche San Giorgio Maggiore in Venedig, erbaut von dem Architekten Andrea Palladio. Dessen Bauten waren Vorbild für die Basilika St. Clemens. Lajos Rovatkay, Initiator der Steffani-Festwochen, hat die Messe Bigaglias für die Aufführung in Hannover wieder entdeckt. Die beiden Teile Kyrie und Gloria zeichnen sich durch eine sehr fein gearbeitete Formung des Textes aus, die Singstimmen sind rhythmisch anspruchsvoll, durchaus virtuos-instrumental behandelt. Chor- und Ensemblestellen wechseln sich ab, dem Knabenchor standen als stilsicheres Solistenquartett Veronika Winter und Magdalena Harer, Sopran, Alex Potter, Altus, und Markus Flaig, Bass, zur Seite.

Schließlich gab es das Credo in F von Antonio Lotti. Lottis Vater wirkte als kurfürstlicher Kapellmeister in Hannover, er selbst verbrachte weite Teile seines Lebens in Venedig. Das Credo ist wahrscheinlich am Dresdner Hof entstanden, wo er eine kurze Zeit angestellt war. Das komponierte Glaubensbekenntnis ist von kraftvollem, festlichem Charakter. Ein gelungener Abschluss für diese interessante Reise durch die venezianische Kirchenmusik aus der Gründungszeit der Basilika, vom Knabenchor, la festa musicale und den Solisten ausdrucksstark zum Klingen gebracht.

Viel Beifall in der sehr gut gefüllten Kirche, als Belohnung dafür gab es noch ein kurzes Stück aus Bigaglias Miserere.

Die Festwoche geht weiter mit Musik und Tischgespräch am Dienstag, 5. Juni, 18 Uhr, in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Dort gibt es am 8. Juni, 18 Uhr ein Kammerkonzert mit Musica Alta Ripa und das Abschlusskonzert am 10. Juni, 18 Uhr. Auf dem Programm steht dann die Marienvesper von Bonifazo Gaziani.

Von Christian Schütte