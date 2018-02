In der dm-Arena in Rheinstetten bei Karlsruhe (Baden-Württemberg) haben sich am 05.06.2015 Mitglieder der Muslimvereinigung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) zum Gebet ein gefunden. Vom 05.06. bis zum 07.06.2015 findet in Karlsruhe das Jahrestreffen der als liberal geltenden Muslime statt. Rund 30 000 Gläubige werden erwartet. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Muslimgebet Rheinstetten Karlsruhe Ahmadiyya Muslim Jamaat



Quelle: picture alliance / dpa