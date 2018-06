New York

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Awkwafina und Sarah Paulson: An Star-Power mangelt es im neuen Hollywood-Blockbuster „Ocean’s 8“ nicht. Am Dienstagabend (Ortszeit) feierte der Film in der Alice Tully Hall in New York Premiere – und die weiblichen Hollywood-Größen bezauberten auf dem roten Teppich.

Zwei Stars stachen dabei besonders heraus: R&B-Sängerin und Schauspielerin Rihanna zog die Blicke der Schaulustigen mit einem lilafarbenen Designerkleid mit Stoffbahnen in Glockenform auf sich, Sarah Paulson trug ein Aufsehen erregendes, neongrünes Kleid von Prada.

Kinostart am 21. Juni

„Ocean’s 8“ ist ein Spin-Off der erfolgreichen „Ocean’s“-Filme mit George Clooney: Darin versammelt Danny Oceans Schwester Debbie Ocean eine Gruppe kriminell veranlagter Frauen, um einen spektakulären Raubzug auf der starbesetzten Met Gala in New York durchzuziehen. Der deutsche Kinostart ist am 21. Juni.

