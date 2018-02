Film-Komponist Jóhann Jóhannsson ist tot

Berlin. Der Hollywood-Komponist Jóhann Jóhannsson ist tot. Der gebürtige Isländer verstarb im Alter von 48 Jahren in Berlin, wie sein Manager Tim Husom in der Nacht zum Sonntag bestätigte. Jóhannsson war Berichten zufolge bereits am Freitag gestorben. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Jóhann Jóhannsson Dies: ‘The Theory Of Everything’ Composer Was 48 https://t.co/HfgTLbMsb5 pic.twitter.com/tLHNDKm9nL — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 10, 2018

Berühmt wurde der Komponist mit seinen Soundtracks zu zahlreichen Filmen, darunter das Stephen-Hawking-Biopic „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ aus dem Jahre 2014. Dafür wurde er im darauffolgenden Jahr mit einem Golden Globe geehrt.

Eine Oscar-Nominierung erhielt Jóhann Jóhannsson 2016 für den Soundrack zu dem Thriller „Sicario“.

Im isländischen Reykjavik gelangte der junge Jóhannsson über das Piano- und Posaune-Spiel zur Popmusik. Nachdem er noch zu Teenagerzeiten in mehreren Bands gespielt hatte, entdeckte er in den 1990er Jahren am isländischen Theater die Leidenschaft für professionelle Kompositionen.

In den Kreis der Hollywood-Komponisten stieß der Isländer 2013 vor, als er mit der Filmmusik zum Thriller „Prisoners“ internationalen Ruhm erlangte.

