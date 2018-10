Weihnachten wird für Bob-Dylan-Archäologen ein Fest der Musik: „More Blood, More Tracks“ (erscheint am 2. November) ist eine opulente 6-CD-Box, die ganz ohne zugehöriges Jubiläum Einblick in die Entstehung von Bob Dylans „Blood on the Tracks“ gibt – seinem Album über die ewig unverständlichen Wege der Liebe.