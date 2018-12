Hannover

Im November kam Ruth Bader Ginsberg, Richterin auf Lebenszeit am US-Supreme Court, wegen drei gebrochener Rippen in die Klinik. Die Angst ging um im liberalen Amerika, dass die bekennende Gegnerin von Präsident Donald Trump nicht ans Höchste Gericht zurückkehren würde. Doch nun ist die 85-Jährige wieder da.

RGB – eine unbestechliche Lichtgestalt im derzeit dunklen Amerika

Bader Ginsberg gehört zum Block von vier liberalen Richtern, denen durch die Berufung des umstrittenen Brett Kavanaugh fünf konservative Kollegen gegenüberstehen. In den USA nennt man Ginsberg liebevoll „The Notorious RBG“, die „Berüchtigte“. In den 1950er-Jahren war sie in Harvard eine von neun Studentinnen und musste sich die Frage gefallen lassen, warum sie einem der 500 Männer den Platz wegnehmen wolle.

Trotz bester Examina erhielt sie zunächst keinen Job als Anwältin. Das Credo der kleinen Frau mit der großen Brille: „Ich will keine Privilegien für mein Geschlecht, bitte aber die Brüder, ihre Füße aus unserem Genick zu nehmen.“ Präsident Bill Clinton berief sie 1993.

Weggefährten aus allen politischen Lagern zeichnen in dieser Doku das Bild einer streitlustigen Juristin. Ginsberg selbst spricht lieber über Berufliches als Privates. Nur wenn es um ihren geliebten Mann Marty geht, einen Staranwalt, mit dem sie mehr als 50 Jahre eine tolle Ehe führte, lässt sie tiefe Gefühle spüren.

Junge Leute feiern RBG heute wie eine Pop-Ikone. Sie ist eine unbestechliche Lichtgestalt im derzeit dunklen Amerika.

Von Margret Köhler / RND