Goethe-Fan Macron plant Besuch der Buchmesse

Frankfurt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse am 10. Oktober kommen. Das werde auch eine Gelegenheit sein, sich an die deutsche Öffentlichkeit zu wenden, verlautete am Montag aus Élyséekreisen.

Frankreich ist Gastland der weltweit größten Buchmesse vom 11. bis 15. Oktober. Es kündigte zahlreiche französischsprachige Autorinnen und Autoren an, unter ihnen sind Michel Houellebecq, Yasmina Khadra, Yasmina Reza, Nancy Huston oder Amélie Nothomb.

Der französische Staatspräsident gilt als belesener Mann. Gegenüber den Medien ließ seine Frau Brigitte einst verlauten, der deutsche Klassik-Dichter Johann Wolfgang von Goethe sei ihr gemeinsamer Lieblingsautor.

Von RND/dpa