Gründer von Emerson, Lake and Palmer Greg Lake an Krebs gestorben

London. „Gestern habe ich meinen besten Freund in einem langen und hartnäckigen Kampf mit dem Krebs verloren. Er wird für immer in meinem Herzen bleiben“, schrieb sein Manager Stewart Young auf der offiziellen Facebook-Seite Lakes am Donnerstag.

Music bows its head to acknowledge the passing of a great musician and singer, Greg Lake. — Steve Hackett (@HackettOfficial) December 8, 2016

Genesis-Gitarrist Steve Hackett trauerte auf Twitter um den Zeitgenossen. „Die Musik neigt ihr Haupt, um den Tod eines großen Musikers und Sängers, Greg Lake, zu würdigen.“ Erst im März dieses Jahres war Lakes langjähriger Bandkollege und Freund Keith Emerson gestorben.

Häufig als ein Gründungsvater des Progressive Rock beschrieben, machten Lake Titel wie „In The Court of The Crimson King“ oder „I Believe in Father Christmas“ berühmt. Zu seinen Inspirationsquellen zählte der von der Südküste der Insel stammende Engländer sowohl die Klassik Paganinis als auch Elvis' früher amerikanischer Rock'n'Roll.

Von RND/dpa