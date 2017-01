Hannover. Auf ein Wort mit Harald Schandry, Klecks-Gründer und Intendant des Kindertheaterhauses.

Herr Schandry, Sie gehören zu den Pionieren des freien Kindertheaters in Hannover. Was zeichnet heute gutes Kindertheater aus?

Qualität! Ich weiß nicht, wer einstmals das fragwürdige Gerücht aufgebracht hat, Kindertheater sei im Verhältnis zu „Erwachsenentheater“ einfacher, billiger, genügsamer? Zuallererst muss Theater aber generell unterhaltsam sein. Nichts sonst. Wenn das mit Niveau und feinem Gespür fürs ästhetisch Reizvolle gelingt, ist plötzlich auch noch Platz für anderes - für Prävention, Inklusion, Integration und vieles mehr.

Was kann Theater besser als es digitale Medien können?

Theater ist gestaltete Situation, Theater ist unmittelbar. Da wird nicht zurückgeklickt und bestimmte Stellen werden noch drei Mal angeschaut. Diese Unmittelbarkeit ist das größte Kapital des Theaters als Kunstform. Unüberbietbar!

Was wünschen Sie sich von einem Kinder- und Jugendtheater der Zukunft?

Kinder sind sowohl volkswirtschaftlich als auch im perspektivischen Sinne unser größtes Kapital. Merkwürdig fahrlässig, wie wir mit diesem einen entscheidenden Zeitfenster umgehen, in einem Alter von vier bis zehn Jahren lernen Kinder, sich empathisch zu verhalten. Da haben wir als Gesellschaft den prägendsten Einfluss auf diese nachwachsenden Rohstoffe. Kindertheater ist eine positive Einflussmöglichkeit. 80 Prozent der Vorstellungen, die wir jährlich spielen, werden von Kindergärten und Grundschulen besucht. Die meisten städtischen Kindergruppen, die zu uns kommen, haben zu etwa 50 Prozent einen noch nicht so weit zurückliegenden (Ein)Wanderungshintergrund. Unsere Herausforderung bei der Auswahl der Projektthemen ist zunehmend doch folgende Fragestellung: Inwiefern werden sich auch Ayshe, Omar, Hussein oder Rashida in der Thematik der Stücke wiederfinden können?Dz