Herman van Veen ist 71 Jahre alt und tritt seit 45 Jahren regelmäßig im Theater am Aegi auf. In diesem Jahr drei Abende in Folge. Das Publikum liebt van Veen für sein immerwährendes Bekenntnis zu Menschlichkeit, Mitgefühl, Liebe und Zärtlichkeit. Am Samstagabend ist er wieder im Theater am Aegi zu sehen.