Geheimpreis für Igor Levit

Hannover. Der Pianist Igor Levit hat am Mittwoch den mit 300 000 Dollar dotierten Gilmore Artist Award erhalten – einen der ungewöhnlichsten Preise der Klassikwelt. Er wird seit 1991 alle vier Jahre an herausragende Pianistenpersönlichkeiten vergeben, die ohne deren Wissen von einer Jury nominiert und fünf Jahre lang beobachtet werden. Bisherige Preisträger waren unter anderem Leif Ove Andsnes, Piotr Anderszewski und zuletzt Rafał Blechacz. Die „New York Times“ bescheinigt Levit anlässlich der Bekanntgabe eine „potente Mischung aus machtvoller Kunst und politischer Offenheit“ und bringt am Wochenende als ein ausführliches Porträt über den Musiker, der am 27. Mai wieder in Hannover zu hören ist.

Von Stefan Arndt