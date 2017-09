"Horror" feiert Hannover-Premiere

Hannover. Nach knapp anderthalb Stunden ist die Gruselshow vorbei. Das Publikum spendiert anhaltenden Applaus, Jubelrufe und Standing Ovations für das schon in London und Amsterdam gefeierte Stück. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird „Horror" jeweils ab 20 Uhr aufgeführt, am Sonnabend einmal um 17 Uhr und einmal um 23 Uhr im Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2. Karten gibt es ab 36,90 Euro im HAZ-Ticketshop.

Kira von der Brelie