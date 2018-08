Hannover



I, Tonya. Sport ist in dieser bissigen Komödie beinahe Mord: Die US-Eiskunstläuferin Tonya Harding war 1994 vor den Olympischen Spielen in ein Attentat gegen ihre Rivalin verwickelt. Hardings Ehemann wollte Nancy Kerrigan durch ein paar Eisenstangen-Schläge vors Knie ausschalten lassen. Margot Robbie gibt eine superbe Vorstellung als Eishexe.

I, Tonya Quelle: Verleih

The Cleaners. Doku über die Müllmänner unserer digitalen Gegenwart: In Manila sind Menschen im Auftrag von Google und Co. damit beschäftigt, Internetseiten von pornografischen und gewaltverherrlichenden Inhalten zu befreien – ein Job, der Albträume verursacht. Sieht aus wie Science-Fiction, ist aber brutale Gegenwart.

The Cleaners Quelle: Verleih

Lady Bird. Regiedebütantin Greta Gerwig macht diese ganz normale Geschichte vom Erwachsenwerden zu einer besonderen: Der Seelenzustand einer 17-Jährigen (grandios: Saoirse Ronan) zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt wird ausgeleuchtet – wobei letzterer Gemütszustand klar überwiegt. Wer noch mal nachfühlen möchte, wie kompliziert es ist, erwachsen zu werden: Bitte diese DVD anschauen.

Lady Bird Quelle: Verleih

Von Stefan Stosch