Hannover. Die Zeit drängt. 2019 werden das Schauspiel und die Staatsoper Hannover mit neuen Leitungsteams, mit neuen Schauspielern und einem neuen Sängerensemble in die Saison starten. Das niedersächsische Kulturministerium hat vor zwei Jahren angekündigt, dass die Verträge der derzeitigen Hausherren Lars-Ole Walburg und Michael Klügl nicht über die Spielzeit 2018/2019 hinaus verlängert werden. Vor allem für einen langfristig planenden Betrieb wie den eines Opernhauses wird es nun immer dringlicher, die Nachfolge zu regeln.

Tatsächlich hat die Suche nach den neuen Männern oder Frauen an der Spitze der hannoverschen Theater hinter den Kulissen längst begonnen. Voraussichtlich bis zum Sommer will das Ministerium die Nachfolge der beiden Intendanten geregelt haben. Klar ist, dass wieder zwei Stellen zu besetzen sein werden: Schauspiel und Oper bekommen jeweils eine eigene Leitung. Einen Generalintendanten für alle Sparten wird es nicht geben.

Bekanntgabe im Sommer

Viel mehr allerdings ist derzeit nicht klar, denn die Suche verläuft sehr diskret. Weder sind die Intendantenposten öffentlich ausgeschrieben, noch gibt es einen Beirat aus Theaterexperten, der das Ministerium bei der Suche berät.

Dagegen regt sich nun Widerstand. Eine „Bürgerinitiative Opernintendanz“ fordert mehr Transparenz in dem Findungsverfahren. Marie-Louise Gilles, Kulturwissenschaftlerin und ehemaliges Mitglied des hannoverschen Opernensembles, hat die Bürgerinitiative gegründet, die derzeit auf rund 200 Unterstützer zählen kann. Gilles geht es vor allem darum, dass eine richtige Wahl für Niedersachsens größtes Opernhaus getroffen wird. Wie die aussehen soll, ist für sie klar – anders als bisher. „Es darf nicht ein dritter Intendant kommen, der das Publikum aus dem Saal treibt“, sagt sie.

Tatsächlich waren die Besucherzahlen nach dem Amtsantritt von Albrecht Puhlmann und der damit verbundenen ästhetischen Neuausrichtung des Hauses zwischenzeitlich stark gesunken. Seinem Nachfolger, dem jetzigen Intendanten Michael Klügl, konnte das Ministerium bei seiner letzten Verlängerung 2015 aber wieder „künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiche Arbeit“ bescheinigen.

Auch der von der Bürgeriniative kritisierte diskrete Alleingang der Theaterexperten des Ministeriums bei der Intendantensuche ist keineswegs ungewöhnlich. Für große Häuser wie die in Hannover werden erfahrene Leiter gesucht – und die sind in der Regel bereits an anderen Häusern beschäftigt. Wenn der Name eines Kandidaten vor Abschluss des Vertrags an die Öffentlichkeit gerät, konnte das dem Bewerber also schaden. Anders ist es bei der Suche etwa nach einem Chefdirigenten, bei der die Kandidaten sich in ohnehin öffentlichen Konzerten oder Opernvorstellungen präsentieren. Potenzielle Intendanten aber schätzen eine Suche, die keine großen Wellen schlägt.

Jürgen Braasch, Verwaltungschef des hannoverschen Staatstheaters und Vorsitzender der Landesgruppe Nord beim Deutschen Bühnenverein, hält das Vorgehen des Ministeriums dann auch für ein „ganz normales Verfahren“, das häufig bei der Intendantensuche angewandt werde. Er kennt auch den Einsatz von Findungskommissionen – hält ihn aber nicht unbedingt für besser: „Da sitzen dann oftmals dieselben Leute drin“, sagt er. Das führe nicht zwangsläufig zu einem weiteren Blick über die Theaterszene.

Braaschs eigener Vertrag läuft noch bis 2021, er wird sich die Leitung beider Häuser also noch mindestens zwei Jahre mit den beiden neuen Intendanten oder Intendantinnen teilen. Gerade deshalb möchte er sich jetzt nicht selbst an der Suche beteiligen. „Wir drei sind gemeinsam und gleichberechtigt Geschäftsführer des Theaters. Ich will den neuen Kollegen unvoreingenommen und auf Augenhöhe begegnen“, sagt er. Das sei nicht möglich, wenn er an dem Auswahlverfahren beteiligt sei.

Mögliche Bewerber ansprechen

Braasch ist zudem überzeugt, dass die Fachleute im Kulturministerium – vor allem Annette Schwandner, die Leiterin der Kulturabteilung, und Detlef Lehmbruck, Referatsleiter für Theater und Musik – über die nötige Kompetenz für die Auswahl verfügen. „Außerdem sind sie bestens vernetzt, zum Beispiel im Deutschen Bühnenverein und dem Kulturausschuss der Länder, und können sich da natürlich Rat holen“, sagt er.

Die Intendantenstellen öffentlich auszuschreiben, hält er nicht für nötig. „Es ist in der Theaterwelt bekannt, dass Hannover 2019 zwei Intendantenstellen neu zu besetzen hat“, sagt Braasch. Es gebe auch bereits Bewerbungen darauf. Allerdings sei es nötig, interessante Theatermacher zusätzlich gezielt anzusprechen. Einige attraktive Kandidaten auf dem Markt würden sich nicht aus eigener Initiative bewerben.

Von Stefan Arndt

Relevanzverstärker gesucht

Das kann man fast alles unterschreiben: Die neue Intendanz für die Oper soll das Haus „künstlerisch anspruchsvoll und repräsentativ leiten“. Und sie soll „Freude am Musiktheater verbreiten“. Das fordert die „Bürgerintiative Opernintendanz“, die sich mit dem Ziel gegründet hat, die Wahl des neuen Opernintendanten in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Mitglieder fordern auch „respektvollen Umgang mit den Werten unserer Theaterkultur“. Ihren Aufruf schließen sie mit den Worten: „Für die Zukunft unserer Oper!“ und „Damit Hannover wieder glänzt!“

Die Frage wäre, ob eine Opernintendanz, die den „respektvollen Umgang mit den Werten unserer Theaterkultur“ ins Zentrum ihrer Anstrengungen stellt, es wirklich schaffen könnte, die Oper zum Glänzen zu bringen. Solch eine Intendanz stünde für ein Theater von gestern, das keine Strahlkraft besitzt, sondern gemütlich vor sich hin funzelt. Die Oper darf kein Theatermuseum sein. Man braucht als Leiter keinen Museumswärter. Schon gar nicht nach Michael Klügl und Lars-Ole Walburg, die Oper und Schauspiel auf ihre eigene (manchmal unbequeme) Art vorangebracht haben.

Bei der Wahl der Intendanten für Oper und Schauspiel kommt es darauf an, jemanden zu finden, der das Wagnis liebt und die Herausforderung, der leidenschaftlich ist und kühn, und der weiß, dass das Theater eine Institution des steten Wandels ist. Es kommt nicht darauf an, jemanden zu installieren, der das Geschäft so verwaltet, dass sich keiner gestört fühlt.

Mit 61 Millionen Euro werden Oper und Schauspiel in Hannover jedes Jahr vom Land gefördert. Das Geld sollte zu mehr gut sein als allein zur Bewahrung der Hochkultur. Es sollte auch dazu dienen, Gold zu schürfen und Neuland zu betreten. Theater ist ein Experimentierfeld und ein Ort, an dem das Scheitern gefeiert werden darf. Insofern muss jemand kommen, der das Scheitern nicht fürchtet. Einen Allesrichtigmacher wird es als Intendanten sowieso nicht geben. Und einen Patriarchen auch nicht.

Die oder der Neue muss Vernetzer, Ermöglicher, Visionär sein. Sie oder er muss uns mitnehmen auf eine Reise ins Unbekannte. Und nicht nur uns, die wir ohnehin an Bord sind. Er muss neue Zuschauer gewinnen, die Jungen, die Skeptischen und die, die neu sind im Land. Das Theater ist heute nicht mehr so wichtig wie früher. Also müsste der neue Chef, die neue Chefin vor allem ein Relevanzverstärker sein. Das kann keiner allein. Das schafft nur ein Teamspieler.

Von Ronald Meyer-Arlt