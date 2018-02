„Isle of Dogs“ überzeugt als Auftaktfilm der Berlinale

Berlin. Diesen Berlinale-Auftakt muss man sich wie ein ziemlich schräges Familientreffen vorstellen: Der neurotische Cousin aus Übersee lässt sich mal wieder blicken, bringt seinen aktuellen Lieblingsfilm „Isle of Dogs“ mit und dazu seine komplette Wahlverwandtschaft.

Der Cousin in diesem Fall heißt Wes Anderson. Der Mann ist Texaner, erinnert aber an einen spleenigen Briten mit kariertem Hemd und Jacket. Im Schlepptau hatte er gestern Bill Murray, Jeff Goldblum, Greta Gerwig, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Liev Schreiber, Jason Schwartzman - um nur ein paar illustre Namen zu nennen.

Anderson inszeniert einen Stop-Motion-Film

Anderson umgibt sich nach Möglichkeit mit immer demselben Team. Die Berlinale ihrerseits hält ihren Gästen umso mehr die Treue, je prominenter diese sind. Anderson war schon drei Mal in den Wettbewerb eingeladen - mit Filmen, bei denen Cineasten leuchtende Augen bekommen („Die Royal Tenenbaums“, „Die Tiefseetaucher“, „Grand Budapest Hotel“). Zudem ist das Studio Babelsberg Koproduzent bei dem Film - noch ein guter Grund, mal bei der Party vorbeizuschauen.

Regisseur Wes Anderson kommt meist wie der verschrobene Cousin aus Übersee daher. Seine Filme überzeugten trotz eigenwilliger Themen Kritiker und Zuschauer. Quelle: imago stock&people

Auf der Leinwand sind Murray und Co. allerdings gar nicht zu sehen: „Isle of Dogs“ ist ein Animationsfilm, die Schauspieler leihen den Figuren nur ihre Stimmen. Genauer gesagt hat Anderson einen Stop-Motion-Film gedreht: Objekte vor der Kamera werden in Bewegung gesetzt, indem man sie Bild für Bild geringfügig verändert. Die Bosse von Hollywoodstudios, die im Wochenrhythmus Computer-Superhelden ins Kino schicken, würden sich über diese handgemachte Liebhaberei totlachen. Wer gibt sich heute noch mit Puppenspielerei ab? Aber Hollywoodbosse kommen ja auch nicht zur Berlinale.

Geschichte mit putzigen Details

Vierbeinige Superhelden sind trotzdem zu entdecken: Der Film spielt auf einer Müllhalden-Insel in einem dystopischen Japan. Hierhin hat ein korrupter Bürgermeister alle Hunde verbannt. Sein Pflegesohn Atari aber bricht auf das Eiland auf, um seinen geliebten Hund Spots zurückzuholen - und trifft bald schon auf eine Meute räudiger, aber treuer Kumpel mit eindrucksvollen Namen wie Boss (Murray) oder Chief (Cranston). Gemeinsam bestehen sie so waghalsige Abenteuer, dass Fernsehhund Lassie blass vor Neid um die Schnauze würde.

Die Geschichte um eine perfide Verschwörung ist mit so vielen putzigen Details ausgeschmückt, dass gar nicht auffällt, wie schwach sie ist. Die ganze Zeit meint man, in einen Setzkasten mit kleinen Kostbarkeiten zu schauen. Klar ließe sich der Film in Zeiten von zunehmender Diskriminierung und Rassismus auch gesellschaftskritisch verstehen. Aber so ernst hat es Anderson nicht gemeint. Er beruft sich auf seine Liebe zu Sushi, zum Sumuringen und zu Haikus, ganz besonders aber zu Meisterregisseur Akira Kurosawa („Die sieben Samurai“). Und Hunde sind für ihn nun mal des Menschen bester Freund.

Die Kulturstaatsministerin kommt auf das Thema MeToo zu sprechen

Nach der Weltpremiere saß die komplette Filmmeute im Berlinale-Palast, stimmte unverhofft Liedgut von den Beach Boys an oder gab Auskunft über ihre Hunde zu Hause. Bill Murray: Jack Russell Terrier. Liev Schreiber: Französische Bulldogge. Wes Anderson: Pygmäenziege, nun ja. Zwischendurch wunderte sich der Regisseur über sich selbst: „Da lasse ich Hunderte von Modellen anfertigen und hinterher im Kino versuche ich die Leute davon zu überzeugen, dass das alles echt ist.“

Schauspielerin Tilda Swinton und ihr Kollege Jeff Goldblum geben den Hunden ihre Stimme. Quelle: dpa-Zentralbild

Für die Berlinale war der Ausflug auf die Hundeinsel jedenfalls ein Coup. So viele Stars hat das Festival selten bei einer Eröffnung aufbieten können. Kulturstaatsministerin Grütters nutzte am Abend die Chance, um im Berlinale-Palast einen Kulturwandel anzumahnen: „Wir rollen den roten Teppich auch für Frauen aus, die sich zur Wehr setzen gegen Machtmissbrauch hinter den Kulissen und für Männer, die Manns genug sind, für Gleichberechtigung einzustehen - und das heißt auch: für die Anerkennung von Künstlerinnen, ob sie nun Anzug, Jeans oder Abendkleid tragen.“

Von Stefan Stosch/RND