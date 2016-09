Nach seinem Skandal-Roman "Imperium" war Christian Kracht 2012 in aller Munde. Am Donnerstag erscheint nun sein neues Buch "Die Toten". Und die Erwartungen sind groß. Christian Kracht nimmt die Leser mit auf eine Reise ins Jahr 1933. Und seine Darstellung ist nichts für schwache Nerven. Eine Rezension von Nina May.