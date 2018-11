Rom

Der italienische Filmemacher Bernardo Bertolucci ist tot. Das bestätigte das Pressebüro des Regisseurs am Montag der Nachrichtenagentur AP in einer E-Mail. Wie der Fernsehsender Rai berichtete, starb Bertolucci im Alter von 77 Jahren im Beisein seiner Familie in seinem Haus in Rom.

Filme wie „Der letzte Kaiser“ und „Der letzte Tango in Paris“ hatten ihn weltweit bekannt gemacht. Seine Werke erkundeten häufig sexuelle Beziehungen zwischen Figuren, die in psychischen Krisen steckten. Als Marxist thematisierte er auch die Politik und Ideologien, etwa in „Der große Irrtum/Der Konformist“. Er und seine Filme wurden mit etlichen internationalen Auszeichnungen geehrt. Darunter waren mehrere Oscars.

Von RND