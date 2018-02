James-Bond-Regisseur Lewis Gilbert gestorben

London. „Mit großer Trauer haben wir vom Tod unseres lieben Freundes Lewis Gilbert erfahren“, hieß es in der Mitteilung. Gilbert sei ein „echter Gentleman“ gewesen, der „einen enormen Beitrag“ für die britische Filmindustrie geleistet habe. Seine 007-Filme seien „Klassiker der Serie“.

British director, producer and screenwriter Lewis Gilbert has passed away at the age of 97. Gilbert directed three Bond films; YOU ONLY LIVE TWICE (1967), THE SPY WHO LOVED ME (1977) and MOONRAKER (1979). Our thoughts are with his family at this sad time. pic.twitter.com/FtfipGrx58