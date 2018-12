Kultur Festakt in Berlin - James-Simon-Galerie: Schlüsselübergabe für neuen Empfang zur Museumsinsel Der Bau der James-Simon-Galerie von Stararchitekt David Chipperfield zog sich hin. Mit fünfjähriger Verspätung sind die Schlüssel für das neue Empfangsgebäude zur Museumsinsel nun übergeben worden.

Bei der Schlüsselübergabe dabei: Petra Wesseler (2.v.r), Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, übergibt in Anwesenheit von Monika Grütters (3.v.l, CDU), Staatsministerin für Kultur und Medien, Hermann Parzinger (2.v.l), Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und David Chipperfield (l), Architekt, den Schlüssel für die neue James-Simon-Galerie in Mitte an Michael Eissenhauer (3.v.r), Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa