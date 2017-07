In der Marktkirche hat Lutz Krajenski oft gespielt - etwa als Hammond-Organist der Band des Saxofonisten Stephan Abel. Beim alljährlichen Konzert in Erinnerung an den im Jahr 2004 verstorbenen Jazz-Club-Chef Mike Gehrke ist diese Band als fester Programmpunkt gesetzt. Am Sonnabend trat sie bei "Jazz in June" in der Marktkirche auf.