Hannover. "Musik ist nicht dazu da, um zu gefallen und nicht zu stören. Manchmal muss sie auch laut und rebellisch sein." Das postete Jennifer Weist, Frontfrau der Deutschrock-Band Jennifer Rostock, vor einigen Tagen bei Facebook. Zwei Sätze, die die Band gut charakterisieren, der es wichtig ist, nicht in eine Schublade eingeordnet zu werden.

Weil die Nachfrage so groß war, spielte die Deutschrockband Jennifer Rostock in der Swiss Life Hall statt im Capitol.

"Genau in diesem Ton" heißt das fünfte Studioalbum von Jennifer Rostock. Es ist eine liebevolle Kampfansage. Die Band rebelliert gegen alte Strukturen. Gegen Sexismus, gegen Rechte, gegen ein stereotyp-langweiliges Erwachsenenleben - und für mehr Toleranz.

Konzert in größere Halle verlegt

Das kommt offenbar an: Weil die Nachfrage so groß war, wurde das Konzert aus dem Capitol in die größere Swiss Life Hall verlegt. Zunächst stand die Deutschpop-Band Jupiter Jones auf der Bühne. Danach folgten die Stars des Abends. Energisch und mit kraftvollen Bässen starteten Jennifer Rostock ihr Konzert. Gleich zu Beginn trinkt Jennifer Weist einen Schnaps - es bleibt nicht der letzte an diesem Abend.

Im vergangenen Jahr polarisierten die Wahlberliner gleich zwei Mal: Zuerst mit einem ironischen Wahlwerbesong für die AfD. "Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber", schmettert Weist und durchtrennt sich im zugehörigen Video symbolisch mit dem Finger die Kehle. Kurze Zeit später protestierte die Band mit dem Song "Hengstin" gegen Sexismus. Im Video zeigt sich Jennifer Weist nackt und rappt dazu: "Ich glaube nicht, dass mein Körper deine Sache ist." Traurig, dass man über so ein Thema immer noch diskutieren muss. Aber gut, dass es jemand tut.

Lassen sich nicht den Mund verbieten

In eine Schublade passt die Band mit ihrer Anti-Haltung dann allerdings doch: In die der Rebellen, die sich weder den Mund verbieten noch kränkende Kommentare einfach stehen lassen. Nun ja: Hat ja auch niemand behauptet, dass Schubladen etwas Schlechtes sind - oder man sie nicht öffnen kann.

Von Sarah Franke