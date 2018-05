Hannover

Das letzte Mal ist lange her: 1999 spielten Jimmy Eat World zuletzt in Hannover, im UJZ Korn. Damals war der Andrang so groß, dass die US-Amerikaner spontan ein Zusatzkonzert gaben. Am Mittwoch hat die Band um Jim Adkins im Capitol gespielt.

Prägnant und eindringlich: Jimmy Eat World haben am Mittwoch im ausverkauften Capitol gespielt.

Aus den Mittzwanzigern sind mittlerweile Mittvierziger geworden, die Melodien auf dem neunten Album „Integrity Blues“ (2016) sind glatter und nicht mehr ganz so roh wie ‘99 auf ihrer dritten Platte „Clarity“. Das ist dem Publikum egal, Teenies tanzen versunken neben Mittvierzigern zu dem unbeschwerten Post-Hardcore. Die Gitarrenriffs sind eben noch genauso prägnant („Futures“), die Texte eindringlich („Pain“).

Von Kira von der Brelie