Jörg Mannes‘ Choreografie „Daphnis – Lost Love“ mit dem hannoverschen Staatsballett 

Hannover. Die auf einem antiken Hirtenroman basierende Vorlage strotzt vor Action und Romantik: Schauplatz ist ein Zypressenhain, hier drängen sich Schäfer und Nymphen um ein frisch verliebtes Paar, bis plötzlich eine Horde Piraten über das Idyll hereinbricht und die holde Jungfrau entführt, die schließlich mit göttlicher Hilfe zurück zu ihrem Liebsten fliehen kann.

„Daphnis und Chloé“, 1912 von den legendären Ballets Russes uraufgeführt, war seinerzeit ein Bühnen-Blockbuster. Doch Hannovers Ballettchef Jörg Mannes distanziert sich von dem Original. Er zeigt kein Schäferstündchen, sondern entrümpelt für seine Neuinterpretation „Daphnis – Lost Love“ den Stoff gehörig; bis neben der ursprünglichen Musik von Maurice Ravel nur noch das Gerüst bleibt: Pure Emotion. Schade, denn Mannes ist ein Meister des Handlungsballetts, dem man durchaus zugetraut hätte, dem Publikum die uralte Geschichte um das Erwachen einer jungen Liebe modern und kitschfrei zu erzählen. Stattdessen belässt er es bei einer Aneinanderreihung von Soli, Duetten und Ensembleauftritten, die in der Gesamtschau kaum einen Spannungsbogen erzeugen.

Vor allem die erste Hälfte des zweiteiligen Ballettabends in der Staatsoper plätschert recht gleichförmig vor sich hin. Dabei bieten Thomas Ruperts eindrucksvolles Bühnenbild aus einem Ring marmorheller Säulen, das effektvolle Lichtdesign von Sascha Zauner und von Mannes selbst kreierte kunstvolle Videoprojektionen sowie die farbenreich orchestrierte Musik von Ravel perfekte Voraussetzungen, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Doch der Tanz will sich nicht recht einfügen in die als Gesamtkunstwerk erdachte Aufführung. Es fehlt trotz aller technischen Versiertheit des Ensembles an einer wortmächtigen Verwandlung des Schritt-Vokabulars, die den Blick ins Programmheft überflüssig machen würde. Dort ist nachzulesen, dass Mannes die Gefühlswelt hinter dem Hirtenidyll zeigen möchte: Menschen, die sich suchen, das Erwachen der Liebe.

Paare finden also auf der Bühne zusammen und entzweien sich zum Teil wieder, um dann neue Verbindungen einzugehen oder auch allein zu bleiben. Die Bewegungsabläufe sind wunderbar fließend. Doch fügt sich alles etwas zu harmonisch ineinander. Euphorie, Frust und Leidenschaft halten sich in Grenzen. Der ganz große Gefühlsausbruch fehlt. Umso emotionsgeladener ist Ravels Musik, bravourös gespielt vom Niedersächsischen Staatsorchester unter Leitung von Mark Rohde und unterstützt vom Opernchor hinter den Kulissen.

Fast wirkt es, als schüchtere die Wucht der Musik die Tänzer ein. Die wohl dosiert eingesetzten Videoprojektionen zeigen Aufnahmen eines nackten menschlichen Körpers, die mit Hilfe von Zoomeffekten verfremdet werden. Den anfänglich tintenblauen Bühnenhintergrund verwandelt Jörg Mannes im Verlauf der ersten Hälfte des Stücks in farbenprächtige Impressionen, die an Wald und Wasser erinnern. Kaleidoskopartig wechseln die Bilder, ohne zu sehr vom Tanz abzulenken. Vielmehr unterstreichen sie die ganz auf Harmonie und Ästhetik ausgerichtete Grundstimmung.

Während die Szenerie vor der Pause in warmes, goldenes Licht getaucht war, dominiert im zweiten Teil nicht nur beleuchtungstechnisch die Kälte: „Lost Love“ widmet sich der Kehrseite der Liebe. Schnörkellos und ausdrucksstark werden Verletzlichkeit und Verlust thematisiert. Die zuvor rauchblauen Shirts und Pantys haben die Tänzer nun mit schwarzen weiten Hosen getauscht (Kostüme: Rosa Ana Chanzá). Getanzt wird nicht mehr zu Ravel, sondern zur Sinfonie Nr. 8 von Philip Glass aus dem Jahr 2005.

„Lost Love“ könnte auch für sich allein stehen, so weit entfernt ist es von „Daphnis“. Zumal Mannes hier eine deutlich andere choreografische Handschrift zeigt: Streng, formklar, temporeich. Auch die Tänzer haben plötzlich mehr Strahlkraft. Sie sind weniger Teil eines Ganzen, sondern haben mehr Gelegenheit, sich abzuheben. Lilit Hakobyan, Tommy Rous, Giovanni Visone und Giada Zanotti etwa präsentieren mitreißende Duette und Soli. Einträchtiges Miteinander ist dabei passé. In Sachen Beziehung läuft hier nichts mehr glatt.

Mannes spielt deutlich mit Ecken und Kanten. Geometrische Formen dominieren. Und doch ist alles im Fluss. Es gibt keine abrupten Übergänge. Dafür aber sehr viel Dynamik. Für die Interpretation von Liebeskummer, Verlustangst und Trauer bleibt den Akteuren da oftmals wenig Zeit. Kaum sind sie verlassen worden und winden sich vor seelischem Schmerz, taucht schon wieder jemand auf, der den Leidenden hochreißt, auffängt oder einfach nur berührt. Es gibt also immer ein Happy End. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Langanhaltender Beifall vom Premierenpublikum.

Von Kerstin Hergt