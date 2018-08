Los Angeles

Da wird es eng im Flieger: Die Macher der „Top Gun“-Fortsetzung haben sich prominente Unterstützung geholt. Natürlich ist der niemals alternde Tom Cruise dabei, dazu stoßen in „Top Gun: Maverick“ aber auch Jon Hamm („Mad Men“) und Ed Harris („Westworld“). Das berichtet das Branchenmagazin Hollywood Reporter.

Nach über 30 Jahren spielt Tom Cruise wieder „Maverick“

So kann Tom Cruise nach über 30 Jahren wieder als Lt. Pete „Maverick“ Mitchell unerschrocken in die Lüfte steigen. Regie führen soll Joseph Kosinksi, der auch schon Cruise’ Science-Fiction-Drama „Oblivion“ aus der Taufe gehoben hat.

Außerdem stehen für die Fortsetzung Miles Teller, Jennifer Connelly und Glen Powel vor der Kamera. Der Film soll am 12. Juli 2019 in den USA in die Kinos kommen.

Von Geraldine Oetken/RND