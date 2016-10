Hannover. Wer sich über Akzente lustig macht, der ist in Hannover bekanntlich schlecht aufgehoben. Keine Berliner Schnauze, kein ostdeutscher Akzent, kein Gebabbel. Schlecht für Kaya Yanar an diesem Samstagabend in der bestuhlten und gut gefüllten Swiss-Life-Hall.

Das hannoversche Hochdeutsch hindert den Comedian nicht daran sein Feuerwerk der Dialekte abzubrennen. Jeder kommt mal dran und auch vor Landesgrenzen macht Yanar keinen halt: Franzosen, Inder, Schweizer und vor allem Chinesen werden originalgetreu nachgeäfft.

Am Sonnabend stand der Stand-up-Comedian Kaya Yanar in der Swiss Life Hall in Hannover auf der Bühne. Zur Bildergalerie

Bekanntgeworden war Yanar 2001 mit seine TV-Sendung "Was guckst du?!", in der er das Verhältnis von Deutschen und Türken verballhornte und als Vorreiter der Ethno-Comedy gilt.

"Planet Deutschland" heißt das aktuelle Programm des 46-jährigen Comedians mit den türkischen Wurzeln. Das eigentliche Thema kommt vermeintlich kurz. Der Wahlschweizer trägt kuriose Gesetze vor, die keine Pointe brauchen ("Die Dienstreise eines Beamten gilt durch seinen Tod als beendet"). Er erzählt Geschichten über seine Katzen die kommen immer gut an. Oder er verrät, warum Pupsen im Yogakurs unausweichlich ist. Eigentlich wollte Yanar erklären, was eigentlich typisch Deutsch sei. Die Antwort bleibt er schuldig.

Einen roten Faden hat sein Programm nicht. Dafür spult der Komiker eine Alltagsgeschichte nach der anderen ab. Das ist kurzweilig und amüsant. Am Ende fühlt man sich dann aber doch nicht auf dem "Planeten Deutschland" angekommen.

Von Manuel Behrens