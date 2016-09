Kestnergesellschaft feiert 100-Jähriges

Hannover. Schon vor dem Beginn des abendlichen Festes würdigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die Vereinigung als "Bühne der zeitgenössischen Kunst und Wegbereiterin der Avantgarde". Der Kunstverein sei auch in schwierigen Zeiten der Freiheit der zeitgenössischen Kunst sowie humanistischen und demokratischen Prinzipien verpflichtet geblieben.

Die Kestnergesellschaft wurde 1916 von Bürgern aus Hannover gegründet, um das Kunstleben in der Stadt zu fördern. Unter ihnen waren einflussreiche Hannoveraner wie der Keks-Erfinder und Backunternehmer Hermann Bahlsen sowie der Verleger August Madsack. In der 100-jährigen Geschichte des Vereins stellten Künstler wie Kurt Schwitters, Käthe Kollwitz, Pablo Picasso und Andy Warhol ihre Werke in den Räumen des Kunstvereins aus.

Die Kestnergesellschaft ist nach dem Diplomaten, Kunstförderer und Sammler August K estner (1777-1853) benannt. Er war der Sohn von Charlotte Buff, die in Goethes Roman "Die Leiden des jungen Werther" das Vorbild für die Figur Lotte abgab, in die der Autor sich unglücklich verliebt hatte. Heute hat die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge rund 4.000 Mitglieder und zählt zu den renommiertesten Kunstvereinen Deutschlands.

Feiern mit der Kestnergesellschaft

Von 12 bis 18 Uhr lädt die Kestnergesellschaft am Sonnabend jedermann ein. Eingebettet in das Fest, bei dem von 13 Uhr an unter anderem Oberbürgermeister Stefan Schostok und Kestner-Direktorin Christine Végh sprechen und anschließend in größerer Runde diskutieren werden, ist die Eröffnung der Ausstellung von Monika Baer mit dem Titel „Große Spritztour“. Die Ausstellung „100 Jahre Kestner Gesellschaft“ führt die internationale Bedeutung der Kestnergesellschaft vor Augen. Führungen, Kinder-Workshops und eine Nostalgie-Fotoaktion runden das Programm ab.