Moskau

Nach mehr als einem Jahr im Hausarrest hat der umstrittene Prozess gegen den russischen Star-Regisseur Kirill Serebrennikow in Moskau begonnen. Zur ersten Anhörung erschien der international gefeierte Theatermacher pünktlich vor dem Moskauer Stadtgericht. Lässig im schwarzen Mantel, mit Mütze und Sonnenbrille kam Serebrennikow zum Gerichtsgebäude. Freunde begrüßten ihn an der Eingangstür, von dort an durfte ihn nur noch sein Anwalt Dmitri Charitonow begleiten. Die Anhörung fand hinter verschlossenen Türen statt. Erklärungen an die Journalisten waren tabu.

Serebrennikow muss sich auf einen langen Strafprozess wegen angeblicher Unterschlagung einstellen. Bereits am kommenden Donnerstag ist die erste öffentliche Anhörung angesetzt, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch in Moskau mit. Serebrennikow und sein Verteidiger hatten gehofft, dass ein langer Prozess vom Moskauer Stadtbezirksgericht in der ersten Anhörung wegen fehlender Beweise abgelehnt wird. Doch das Gericht machte da nicht mit.

Kritiker glauben, der Prozess gegen Serebrennikow ist politisch motiviert

Serebrennikow wird Unterschlagung von staatlichen Fördergeldern in Millionenhöhe vorgeworfen. Auch drei Mitarbeiter seiner Produktionsfirma „Siebtes Studio“ sind angeklagt. Der 49-Jährige, der das renommierte Gogol-Zentrum in Moskau leitet und dessen Stücke auch in Deutschland aufgeführt werden, bestreitet jedoch die Vorwürfe. Kritiker gehen von politisch motivierten Anschuldigungen aus.

Die Ermittlungen in dem Fall zogen sich mehr als ein Jahr lang hin. Serebrennikow durfte während dieser Zeit seine Wohnung nur mit Erlaubnis des Gerichts verlassen. Bei der Anhörung soll nach Angaben der Verteidigung auch über die Zulassung von Beweismaterial entschieden werden. Anwalt Charitonow hatte sich im Vorfeld für eine offene Verhandlung ausgesprochen, um Manipulationen zu vermeiden und einen fairen Prozess zu garantieren.

Anwalt will rund 400 Zeugen vorladen

Nun soll Serebrennikow mindestens bis zum 3. April 2019 weiter im Hausarrest sitzen. Beobachter deuten die Entscheidung so, dass ein langer und mühsames Verfahren folgen soll.

Serebrennikows Anwalt sagte, er werde rund 400 Zeugen vorladen, die die Unschuld seines Mandaten belegen sollten. „Wir wollen alle Teilnehmer der Theaterprojekte ins Gericht bitten. Sie sollen bezeugen, dass die Vorstellungen stattgefunden haben“, sagte Charitonow der Agentur Tass zufolge. Der Jurist hatte zuvor betont, dass Beweise der Verteidigung immer wieder aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt worden seien. Die Ermittler seien in ihrer Arbeit zudem nicht objektiv vorgegangen.

