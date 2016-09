Vom Erwachsensein und Erwachsenwerden: Von Wegen Lisbeth lassen am Freitagabend das Lux hüpfen – und zeichnen mit ihrem Gute-Laune-Indie-Pop nebenbei ein kritisch-liebevolles Generationenporträt der Mittzwanziger. Während sich die geladenen Gäste beim Capitol–Geburtstag nebenan in Abendgarderobe an gute alte Zeiten erinnern.