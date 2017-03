Hannover. Gedankenverloren haucht er - die Augen halb geschlossen - die Texte von Sehnsucht, Wiedersehen und Abschied nehmen, von Träumen und dem Wunsch nach Zugehörigkeit. Die Hände mal hinterm Rücken, dann wieder am Mikrofon, die Schultern hochgezogen, die Bewegungen manchmal unbeholfen - das alles macht den Sänger sympathisch. Er ist eben Anders, das zeigt nicht nur das selbstgesägte, ständig wechselnde Bühnenbild. Poisel ist keine Rampensau und schafft es dennoch 9000 Menschen in seinen Bann zu ziehen.

Sechs Jahre hat er sich sein neustes Album für "Mein Amerika" Zeit gelassen, an seinem Sound gefeilt. Die Band und die Geigenspieler sorgen für einen voluminöseren Sound, die Stimme des 33-Jährigen ist lauter geworden, es gibt mehr elektronische Elemente und auch Backgroundsänger und Duettpartner stehen mit ihm auf der Bühne. Das funktioniert - auch wenn der melancholische Pop eher in eine gemütliche Club-Atmosphäre passt als in eine große Halle. Los geht der Abend mit "Mein Amerika", es folgt ein Mix aus alten und neuen Lieder wie "Zünde alle Feuer", "Wo fängt die Liebe an" und "Roman" die Poisel, tief in sich versunken, singt - oder auch eher nuschelt.

Als er dann "Zum ersten Mal Nintendo" spielt, fühlen sich viele der Mittzwanziger bis Mittdreißiger in die Kindheit zurückversetzt: Es läuft die Tetris-Melodie, Mario und Luigie verteilen Wassereis, Poisel fährt Inlineskates und auf den Bildschirmen flimmern Zelda, Yoshi und Co. Trotzdem, es bleibt ein Abend der leisen und ruhigen Töne - eben ein Soundtrack für Verliebte und unter Liebeskummer Leidend

