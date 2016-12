Hannover. Mark Forster steht auf einem Podium inmitten der Swiss Life Hall. Von dort performt er den Song "Nur einer dieser Steine". Bis auf ein Lichtspot und die zahlreichen Handylampen, die Feuerzeuge immitieren, ist der Saal dunkel. Es ist einer der wenigen Momente, in denen Forster zur Ruhe kommt. Auf der Bühne fällt ihm das schwer: Energisch hüpft er von einem Ende der Bühne zum andern. Bei Stimmungsmachern wie "Flash mich" passt das ganz gut, bei ruhigeren Songs wie "Selfie" weniger.

Mit "Wir sind groß" und "Chöre" hat Mark Forster in diesem Jahr zwei Mega-Hits gelandet. Auf seiner Tour machte der 32-Jährige in der Swiss Life Hall halt. Zur Bildergalerie

Dazwischen ruft er "Hannover" und reißt einen Arm hoch. Irritierend oft. Das Publikum jubelt. Der 32-Jährige mit Käppi und Hipsterbrille stellt sein drittes Album "Tape" vor. Darauf auch "Chöre", der Soundtrack zu dem Spielfilm "Willkommen bei den Hartmanns". Forster betont, für die Produktion sei er extra nach New York geflogen - um mit dem "besten Gospel Chor der Welt", den "Harlem Gospel Singer", aufzunehmen.

Die können am Samstag nicht dabei sein, deswegen ruft Forster sie via Skype an. Rhythmisches Klatschen, Konfettikanonen, Dampf und ein Bläserensemble - Forster lässt keine Publikumsbespaßung aus. Und das kommt an: Die Fans sind textsicher und werden nicht müde auch ihre Hände hochzureißen. Ausverkauft ist die Swiss Life Hall heute nicht, das fällt aber kaum auf.

Kira von der Brelie