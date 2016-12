Hannover. Es sollte alles vorbei sein, damals, nach 2004. Die Böhsen Onkelz wollten nicht noch als "Rockeremiten mit ergrautem Haar" auf der Bühne stehen, mit einer Pobacke schon auf dem absteigenden Ast sitzend. Zumindest war das die offizielle Erklärung, warum die Hard-Rock-Band sich auflöste. Inoffiziell soll die Drogensucht des Sängers Kevin Russell schuld gewesen sein. Zwölf Jahre später scheint diese Zukunft zumindest ihren Schrecken verloren zu haben, ja sogar als beste Alternative wahrgenommen zu werden. Denn so erfolgreich wie als "Onkelz" waren die Bandmitglieder in ihren Soloprojekten nie. Beispiel: Bassist und Songschreiber Stephan Weidner füllt allein das Capitol, mit den drei Onkelz-Kollegen spielt er an zwei Abenden in der ausverkauften Tui-Arena.

Comeback der Deutschrocker: Dienstag spielten die Böhsen Onkelz in der Tui-Arena im Hannover. Zur Bildergalerie

Sie stellen "Memento" vor, das erste Album nach ihrer Wiedervereinigung 2014. 11 000 Fans waren am Dienstag gekommen, Mittwoch werden es nochmal so viele sein. Die meisten sind in ihren Dreißigern und Vierzigern. Der ungeschliffene, dreckige Ton der "Onkelz" dürfte Teil des Soundtracks ihrer Jugend gewesen sein. Doch auch einige Jüngere sind darunter. Etwas scheu stehen sie in der Menge, angelockt von dem fast schon Legendenhaften, das die Böhsen Onkelz umgibt.

Sind sie rechts, sind sie's nicht - darüber diskutiert die Musikwelt schon seit den Gründungsjahren der Band. Dass die "Onkelz" die Medien für diesen Ruf mitverantwortlich machen, der an ihnen wie Kaugummi am Schuh klebt, ist ein offenes Geheimnis. Im neuen Song "Jeder kriegt, was er verdient", wird der Begriff "Lügenpresse" umschifft, doch gemeint ist das Gleiche. Und der Titel "10 Jahre", mit dem die Band schon 1990 auf die Medien schimpfte, ist der zweite Song an diesem Abend. Am liebsten hätte sie die Presse auch an diesem Abend nicht dabei. Doch man muss sie schon bewusst ignorieren. Übersehen ließen sich die Böhsen Onkelz schon damals nicht. Wie aber sieht es nach der Reunion aus? Was bleibt von der Legende, wenn vier alternde Rocker es nochmal wissen wollen? Nimmt man Russell den wütenden Underdog, der sich keinen Deut um Political Correctness schert, überhaupt noch ab?

Kratzig statt böse

So rau und böse wie früher klingt Russells Stimme zumindest nicht mehr. Manchmal eher etwas kratzig. Die Fans stört das nicht. Bei den altbekannten Songs unterstützen sie ihn auch gern und gröhlen Hits wie "Nie wieder" lautstark mit. Danach huldigen sie der Band mit "Oh wie ist das schön"-Gesängen. Vereinzelt wird auch Pogo getanzt, doch weit weniger als bei anderen Bands. Und das liegt nicht nur am Wellenbrecher, der das vordere Viertel des Publikums aus Sicherheitsgründen vom Rest trennt. Auch das Alter trägt dazu bei.

Mit ihren neuen Songs knüpfen die Böhsen Onkelz nahezu nahtlos an die Zeit vor der Trennung an. Es geht immer noch um Hass auf die da oben (Gott eingeschlossen), Höhenflüge und (Alkohol-)Abstürze, Heroisches und die (Männer-)Freundschaft. "Auf die Freundschaft" hört sich an wie die Fortsetzung von "Auf gute Freunde". Doch die neuen Texte klingen auch einen Tick harmloser als früher. Vielleicht aber auch, weil im Hintergrund bunte Bildchen über LED-Leinwände flimmern wie in einem Computerspiel. Da wirkt "Lieber stehend sterben als kniend leben" längst nicht mehr so martialisch wie früher. Eher unfreiwillig kommerziell.

Beim Konzert in der TUI-Arena steht spürbar die Nostalgie im Vordergrund, die Erinnerung an "das, was einmal war". Ein harmloses Blättern im musikalischen Fotoalbum, zwei Stunden Zeitreise in die rebellische Phase des Lebens. Doch so mancher wird in diesen politisch unruhigen Zeiten in den Texten um Heroisierung und Kameradschaft auch Bestätigung suchen und finden. Und so werden sich die "Onkelz" die Diskussion um ihre politische Orientierung weiterhin gefallen lassen müssen. Selbst wenn sie doch noch aufs Altwerden am Bühnenrand verzichten.

Isabell Rollenhagen