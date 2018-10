Hamburg

Die Kultsendung „Dinner for One“ des NDR am Silvesterabend wird mit einer eigenen Sonderbriefmarke geehrt. Das Motiv aus dem Film-Sketch mit dem britischen Komikers Freddie Frinton und seiner Partnerin May Warden soll 45 Cent kosten, wie der NDR am Montag mitteilte. Am Donnerstag (11. Oktober) werde die Briefmarke offiziell im NDR Radiohaus in Hamburg-Rotherbaum vorgestellt.

Sendung steht im Guinnessbuch der Rekorde

Die TV-Produktion wurde vor 55 Jahren zum ersten Mal gesendet und schaffte es bereits 2003 mit mehr als 230 Wiederholungen ins Guinnessbuch der Rekorde. Zum Jahreswechsel 2017/18 haben sich nach NDR-Angaben rund 17 Millionen Zuschauer eine der 20 Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen angeschaut.

Die Briefmarke zu „Dinner for One“ ist bereits die dritte Ausgabe der Serie „Deutsche Fernsehlegenden“. Erschienen sind bislang Motive zur Science-Fiction-Serie „Raumpatrouille Orion“ (2016) und zum Fernsehfilm „Das Millionenspiel“ (2017).

Von epd / RND