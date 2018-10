Hannover

Es gibt Menschen, die müssen gerade erst damit klar kommen, dass es draußen nun nicht mehr jeden Tag die Sonne scheint, dass die Sommerkleidchen es in diesem Jahr nicht mehr aus dem Schrank schaffen, dass Eiskaffee bei 14 Grad und Regen nicht wirklich erfrischend ist.

Und es gibt andere Menschen. Menschen, die sich auf die gemütliche Jahreszeit freuen. Menschen, die sich beim Discounter des Vertrauens schon mit Spekulatius eingedeckt haben. Menschen, die nun in freudiger Erwartung auf die Weihnachtszeit – immerhin sind es weniger als drei Monate bis Heiligabend – schon einmal „Last Christmas“ googeln.

Last Christmas – die Google-Suchanfragen legen zu

Es fängt wieder an, liebe Freunde. Der Megaweihnachtsdauerbrenner von „Wham!“, dieses Popgrüppchen von George Michael – bevor er bärtig wurde – und Andres Ridgeley, kehrt zurück. “Last Christmas“ ist wieder gefragt, zumindest wenn man den Google-Suchanfragen Glauben schenken darf. Es ist wieder soweit: Wham! erklärt, warum es in diesem Jahr das Herz an jemanden Besonderes verschenkt. Jedes Weihnachten grüßt „Wham!“.

Die Kurve bei Google Trends für die Nachfrage von „Last Christmas“ schlägt wieder aus. Quelle: Screenshot Google Trends

„Last Christmas“ war übrigens zuerst europäisches Phänomen. 1984 spielte sich der Song in Großbritannien auf Platz 2 der Charts, in Deutschland auf Platz 7. In den USA wurde er noch nicht einmal vom kaufkräftigen Publikum bemerkt und damit von den Charts ignoriert – eine Insel der Glückseligen, zumindest bis 2016, dem Jahr als George Michael starb. Zwischen 1985 und 1995 war dann in Deutschland Pause mit dem Weihnachtssong. Ab 1996 kletterte er von 54. Platzierung in den Charts bis 2007 auf Platz 4 hoch. Hier landete er auch 2017 – besser als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Die Briten haben „Wham!“ hingegen etwas länger aus ihren Charts verbannt. Vielleicht wurden die Käufe der Single dann aber doch wieder von der deutschen, österreichischen und schweizerischen Begeisterung angetrieben. 2007 erst setzte sich „Last Christmas“ auf Platz 14 der britischen Charts. Zu altem Glanz fand der Song 2017 zurück – sechs Wochen hielt er sich auf Platz 2.

Warum ist „Last Christmas“ so erfolgreich?

Bei so viel Tragik bleibt die Frage nach dem Warum: Hat es mit der Erfindung von Youtube zu tun? Die Videoplattform wurde 2004 gegründet. Jetzt, also zu dem Zeitpunkt, als dieser Text geschrieben wurde, wurde er dort 342.330.806 Mal angeklickt – ein Zufall? Oder war es die Popularität des Schrottwichtelns, das dem Song alle Jahre wieder die Käufer garantiert? Die Radiostationen der Welt tun ihr Übriges. In Deutschland wurde in diesem Jahr das Lied zum ersten Mal am 15. September im Radio gespielt, zumindest, wenn man den Angaben bei Twitter glaubt.

Es gibt auch einen Wettstreit, welcher Radiomoderator „,Last Christmas“ am längsten in der Dauerschleife aushält: Den Rekord hält der Antenne-Kärnten-Moderator Joe Kohlhofer, der am 18. Dezember 2015 den Song über 24 Mal zwei Stunden lang hintereinander laufen lies – dafür soll es sich ins Studio eingeschlossen haben.

Wer hört „Last Christmas“ eigentlich exzessiv?

Die Power-Googler sitzen – auch dies kann nur eine Momentaufnahme sein – derzeit Großbritannien, es folgen abgeschlagen dahinter Irland und Polen. in Polen, danach folgt das Vereinigte Königreich. Deutschland landet derzeit erst auf Platz 9– nach Hongkong und Kirgistan.

Je dunkler das Blau ist, umso stärker ist die Nachfrage bei Google zu Last Christmas: Großbritannien, Polen und Irland liegen vorne. Mehr Nachfragen als Deutschland hat beispielsweise Kirgistan. Quelle: Screenshot Google Trends

Am Ende dieses Textes sollte ein jeder Leser bereits eine adäquate Ohrwurm-Version im Kopf haben – deswegen bieten wir nun Coverversionen des Songs an. Wer trotzdem das Original von „Wham!“ hören möchte, kann dies googeln – und damit die selbsterfüllende Prophezeiung des Google-Trends von „Last Christmas“ vorantreiben.

Von Geraldine Oetken/RND